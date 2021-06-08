Teknoloji iOS 15 yeni artırılmış gerçeklik özellikleriyle güncelleniyor
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iOS 15 yeni artırılmış gerçeklik özellikleriyle güncelleniyor

Apple, dün akşam saatlerinde düzenlenen WWDC 2021 ile birlikte iOS 15 tarafındaki önemli yenilikleri duyurdu. Bu kapsamda yeni mobil işletim sistemiyle sunulan artırılmış gerçeklik özellikleri de tanıtılanlar arasında.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
iOS 15 yeni artırılmış gerçeklik özellikleriyle güncelleniyor
Apple iOS 15

Apple Yazılım Mühendisliği Kıdemli Başkan Yardımcısı Craig Federighi, dün akşam gerçekleşen WWDC 2021 açılış konuşmasında iOS 15'e entegre edilen artırılmış gerçeklik özelliklerini duyurdu.

Live Text yani Canlı Metin olarak isimlendirilen yeni özellik, iPhone kullanıcılarının çektikleri fotoğrafları işaret etmelerini ve metinle etkileşim kurmalarını sağlayacak. Metin kopyalama seçeneklerine ek olarak kullanıcılar ayrıca seçilen metne göre arama yapabilir veya resimdeki telefon numarasını arayabilirler. Aynı işlevsellik macOS Monterey'deki Fotoğraflar uygulaması aracılığıyla da kullanılabiliyor.

Apple Haritalar, yeni artırılmış gerçeklik özellikleriyle birlikte daha yetenekli hale geliyor.
Apple Haritalar, yeni artırılmış gerçeklik özellikleriyle birlikte daha yetenekli hale geliyor.
Kamera görünümünde artırılmış gerçeklik özellikleri kullanılabiliyor.

Apple ayrıca Google Haritalar'da uzun süredir var olan artırılmış gerçeklik özelliğini Apple Haritalar ile hayata geçiriyor. Bu uygulama, Live View'da olduğu gibi iPhone kullanıcılarının A noktasından B noktasına yürüyerek giderken kamera görünümünde artırılmış gerçeklik özelliklerinin kullanılmasını sağlıyor.

Şu anda Londra, Los Angeles, New York, Philadelphia gibi sınırlı sayıda şehirde aktif edilmiş durumda. Ama yakın zamanda çok daha fazla bölgede aktif olması bekleniyor.

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