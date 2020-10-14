iPhone 12 Mini ve iPhone 12 Pro da tanıtıldı: Özellikleri ve fiyatı dikkat çekti

Apple, dün akşam yaptığı etkinlikle yeni telefonlarını duyururken iPhone 12'nin yanında başka telefonları da duyurdu.

Boyut farkı dikkat çekti.

iPhone 12 Mini'nin özellikleri neler? Satış fiyatı ne kadar?

iPhone 12 Mini küçük olması ve fiyatının daha uygun olması ile dikkat çekiyor.

Ekran boyutu 5.4 inç olan iPhone 12 Mini'de Super Retina XDR Ekran bulunuyor. Ekranı kaplayan Seramik Kalkan telefonun düştüğünde kırılmasını engellemeyi amaçlıyor.

Farklı renk seçenekleri mevcut.

iPhone 12 Mini beş yeni renk ile gelirken kırmızı ve yeşil gibi seçenekler de bulunuyor.

Telefonun yurt dışı satış fiyatı ise iPhone 12'den 100 dolar daha ucuz: 699 dolar olarak belirlendi.

TEKNOLOJİ iPhone 12 satışa çıktı: Özellikleri ve fiyatı da belli oldu

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro'nun özellikleri neler?

iPhone 12 Pro ise; kamerasındaki seçenekler ile dikkat çekiyor. Telefon arkasında üç kamera ile gelirken; geniş açı, ultra geniş açı gibi özellikler ile çekim yapılabilen telefonda kullanılan yapay zeka sayesinde görüntü kalitesi de belli bir standartın üstünde oluyor.

Çekilen fotoğraflar.

Tıpkı iPhone 12 gibi iPhone 12 Pro da A14 Bionic işlemci ile gelirken kamerasındaki Deep Fusion teknolojisi ile görüntüdeki gürültüyü temizliyor.

MagSafe ile gelen iPhone 12 Pro'nun bir diğer özelliği de Lidar sensörü oldu. Lidar sensörü sadece artırılmış gerçeklik için kullanılmıyor; hızlı netleme, Gece modu ve düşük ışıkta performansı iyileştirme gibi birçok kamera işlevi için de kullanılacak.

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Satış fiyatı belli oldu.

iPhone 12 Pro'nun satış fiyatı ne kadar?

iPhone 12 Pro, iPhone 12 ve iPhone 12 Mini'ye göre biraz daha pahalı.

Telefonun yurt dışı satış fiyatı 1099 dolar olarak belirlendi.