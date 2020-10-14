iPhone 12 satışa çıktı: Özellikleri ve fiyatı da belli oldu

Apple, uzun zamandır beklenen yeni ürünlerini resmen tanıttı. Teknoloji devi Apple, lansmanda iPhone 12 ve iPhone 12 Pro fiyatı ve özelliklerini duyurdu. Yeni modeller bir dizi yenilikle gelirken iPhone 12'de 5G desteği olması en büyük değişiklik.

Telefonda 5G olacak.

Etkinlikte ise bir Türk öne çıktı. Apple'ın yeni ürünü MagSafe'i tanıtan Deniz Teoman da dikkat çekenler arasındaydı. Gelin Apple'ın yeni ürünlerini birlikte inceleyelim.

Lens yapısı değişti.

iPhone 12 iki kamera ile geliyor

Telefonun dikkat çeken özelliklerinden biri kamerası olurken cihazın arka tarafında iki kamera olacak. Bu kameraların görüntü kamerası ise 12 MP olacak.

A14 Bionic Chip oyun severler için de uygun

Depolama seçenekleri ise; 64 GB, 128 GB, 256 GB olarak karşımıza çıkarken telefonda A14 Bionic chip ve 4 GB Ram bulunacak.

Kablosuz şarj

MagSafe ile iPhone 12 kablosuz bir şekilde şarj olacak

Apple'ın Türk yöneticisi Deniz Teoman'ın tanıttığı MagSafe ise oldukça dikkat çeken özelliklerden biri. Telefonu kabloya ihtiyaç duymadan şarj edebileceksiniz.

MagSafe yeniliklerden biri.

iPhone 12'lerde kullanılacak MagSafe mıknatıslı bir sistemle çalışıyor. MagSafe, gelişmiş yapısıyla dikkat çekerken uyumlu aksesuarlarla telefon ile bağ kurup çok hızlı bir şekilde kabloya ihtiyaç duymadan iPhone 12'nizi sarj edebileceksiniz.

iPhone 12

Yeni modeller şarj adaptörü ve kulaklıksız geldi

Daha önce iddia edildiği gibi Apple iPhone 12 ve yeni modellerde şarj adaptörü ve earpod kulaklıkları telefonun kutusunda satışa çıkarmadı. Bu ise birçok kullanıcı tarafından tepkiyle karşılandı.

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iPhone 12'nin satış fiyatı ne olacak?

Apple'ın yeni amiral gemisi olması beklenen iPhone 12'nin ABD'deki başlangıç fiyatı 799 dolar olarak belirlendi.

FOTOĞRAF 9 İPhone 12, iPhone 11'in 2 katı piksele sahip 6,1 inç Süper Retina XDR OLED ekrana sahip. 5G ağı, ideal koşullarda 4 Gbps'ye kadar indirme hızına sahip. 200 Mbps'ye kadar yüklemeyi de destekliyor. iPhone 12, daha önce MacBook serisi için kullanılmış olan Apple'ın MagSafe şarj markasını da destekliyor. iPhone 12 ve iPhone 12 Pro geldi: İşte iPhone yeni modelleri Apple, ilk 5G telefonu olan iPhone 12'yi duyurdu. iPhone 12, daha önce MacBook serisi için kullanılmış olan Apple'ın MagSafe şarj markasını da destekliyor. İlk model iPhone 12'nin 6.1 inç ekrana sahip olduğu belirtiliyor. İşte i,Phone 12'nin özellikleri.

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