Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Teknoloji iPhone 12 satışa çıktı Özellikleri ve fiyatı da belli oldu
MOBİL ÜRÜN HABERLERİ

iPhone 12 satışa çıktı: Özellikleri ve fiyatı da belli oldu

Apple uzun süredir heyecanla beklenen yeni amiral gemisi iPhone 12'yi görücüye çıkardı. iPhone 12'nin özellikleri de oldukça dikkat çekici. iPhone 12 ile birlikte 3 telefon modeli daha açıklandı. Apple'ın duyurduğu bu yeni modellerin 5G teknolojisiyle hızlı hücresel veri bağlantısıyla geleceği öğrenildi. iPhone 12'nin fiyatı ne kadar? İşte yeni iPhone modelleri ile ilgili bilmeniz gereken her şey...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Apple, uzun zamandır beklenen yeni ürünlerini resmen tanıttı. Teknoloji devi Apple, lansmanda iPhone 12 ve iPhone 12 Pro fiyatı ve özelliklerini duyurdu. Yeni modeller bir dizi yenilikle gelirken iPhone 12'de 5G desteği olması en büyük değişiklik.

Telefonda 5G olacak.

Etkinlikte ise bir Türk öne çıktı. Apple'ın yeni ürünü MagSafe'i tanıtan Deniz Teoman da dikkat çekenler arasındaydı. Gelin Apple'ın yeni ürünlerini birlikte inceleyelim.

Lens yapısı değişti.

iPhone 12 iki kamera ile geliyor

Telefonun dikkat çeken özelliklerinden biri kamerası olurken cihazın arka tarafında iki kamera olacak. Bu kameraların görüntü kamerası ise 12 MP olacak.

A14 Bionic Chip oyun severler için de uygun

Depolama seçenekleri ise; 64 GB, 128 GB, 256 GB olarak karşımıza çıkarken telefonda A14 Bionic chip ve 4 GB Ram bulunacak.

Kablosuz şarj

MagSafe ile iPhone 12 kablosuz bir şekilde şarj olacak

Apple'ın Türk yöneticisi Deniz Teoman'ın tanıttığı MagSafe ise oldukça dikkat çeken özelliklerden biri. Telefonu kabloya ihtiyaç duymadan şarj edebileceksiniz.

MagSafe yeniliklerden biri.

iPhone 12'lerde kullanılacak MagSafe mıknatıslı bir sistemle çalışıyor. MagSafe, gelişmiş yapısıyla dikkat çekerken uyumlu aksesuarlarla telefon ile bağ kurup çok hızlı bir şekilde kabloya ihtiyaç duymadan iPhone 12'nizi sarj edebileceksiniz.

iPhone 12

Yeni modeller şarj adaptörü ve kulaklıksız geldi

Daha önce iddia edildiği gibi Apple iPhone 12 ve yeni modellerde şarj adaptörü ve earpod kulaklıkları telefonun kutusunda satışa çıkarmadı. Bu ise birçok kullanıcı tarafından tepkiyle karşılandı.

iPhone 12'nin satış fiyatı ne olacak?

Apple'ın yeni amiral gemisi olması beklenen iPhone 12'nin ABD'deki başlangıç fiyatı 799 dolar olarak belirlendi.

iPhone 12 ve iPhone 12 Pro geldi: İşte iPhone yeni modelleri
FOTOĞRAF 9
Title
İPhone 12, iPhone 11'in 2 katı piksele sahip 6,1 inç Süper Retina XDR OLED ekrana sahip.
Title
5G ağı, ideal koşullarda 4 Gbps'ye kadar indirme hızına sahip.
Title
200 Mbps'ye kadar yüklemeyi de destekliyor.
Title
iPhone 12, daha önce MacBook serisi için kullanılmış olan Apple'ın MagSafe şarj markasını da destekliyor.
Title
Title
Title
Title
Title
iPhone 12 ve iPhone 12 Pro geldi: İşte iPhone yeni modelleri
Apple, ilk 5G telefonu olan iPhone 12'yi duyurdu. iPhone 12, daha önce MacBook serisi için kullanılmış olan Apple'ın MagSafe şarj markasını da destekliyor. İlk model iPhone 12'nin 6.1 inç ekrana sahip olduğu belirtiliyor. İşte i,Phone 12'nin özellikleri.


iPhone 12 bu akşam tanıtılacak: Özelliklerden hız dikkat çekiyor
TEKNOLOJİ
iPhone 12 bu akşam tanıtılacak: Özelliklerden hız dikkat çekiyor

Abone Ol Google News
Vatandaşı böyle soyuyorlar

Vatandaşı böyle soyuyorlar

​Esenyurt'ta yankesiciler kameralara yakalandı.
Türkiyeyegeri dönüyor

Türkiye'ye
geri dönüyor

Ofis açıp vergi ödemeye başlayacak.
Kadir Şekere 12 yıl 6 ay hapis cezası

​Milyonlarca kiracı için indirim yolu açıldı.

Kaçak içki imalathanesine baskın

Kaçak içki imalathanesine baskın

7 ton etil ve metil alkolün yanı sıra kimyasallar bulundu.
9 ile sağanak uyarısı

9 ile sağanak uyarısı

​Hava sıcaklıkları dört derece birden düşecek.
73 camiyi kapattı

73 camiyi kapattı

​İslam düşmanı Macron'un yönettiği Fransa'da camiler hedef alındı.
Utanç verici

Utanç verici

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Işıklar yanıyor' paylaşımına sert tepki.
Üzgünüm

Üzgünüm

Darbe imalı paylaşımda bulunan AYM üyesi Engin Yıldırım'dan açıklama.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.