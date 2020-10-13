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Teknoloji iPhone 12 bu akşam tanıtılacak Özelliklerden hız dikkat çekiyor
MOBİL

iPhone 12 bu akşam tanıtılacak: Özelliklerden hız dikkat çekiyor

iPhone sevenlerin uzun süredir beklediği gün geldi çattı. iPhone 12 bu akşam tanıtılacak ve telefonda bulunacak özelliklerde eski sürümlere göre değişiklikler olması bekleniyor. Apple bu akşam Türkiye saati ile saat 20.00'de yapacağı etkinlikle birçok yeni ürünü duyuracak. iPhone 12'de ana konseptin hız olması bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Uzun süredir birçok kullanıcının beklediği Apple’ın merakla beklenen yeni ürünlerinin tanıtılacağı gün geldi çattı. Türkiye saati ile bu akşam 20:00’de başlayacak olan etkinliğe verilen isim ise: “Zamanı Geldi”

iPhone 12'nin özellikleri ne olacak?

  • IPhone'un bu yıl duyurması beklenen iPhone 12 ile gelecek yeni özellikler hakkında söylentiler dolaşıyor. Telefonun en dikkat çeken yanlarından birisinin kenarları köşeli yepyeni bir tasarım olacağı iddiası mevcut. iPhone'un diğer telefonlarındaki yuvarlak kenarlar yerine iPhone SE'de olduğu gibi köşeli bir tasarım karşımıza çıkabilir.

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Tüm işaretler iPhone'un iPhone 12 ile 5G'ye kavuşacağına işaret ediyor. Bu da sizin daha yüksek veri hızlarla internette gezmenize olanak sağlayacak.

iPhone 12'nin etrafında hala büyük bir gizem var. Son çıkan, Google Pixel veya Samsung Galaxy telefonlar kadar sızdırılmadı ancak Apple'ın planladığı şeyin düzgün bir resmini bir araya getirecek kadar çok şey var.

iPhone 4 ve 5'den beri ilk kez farklı bir tasarım bekleniyor

  • Apple, 2014 yılında piyasaya çıkan iPhone 6'dan bu yana iPhone için aynı temel tarzı tuttu. Ancak bu yıl, söylentiler en yeni iPhone'ların düz kenarlara sahip olabileceğini gösteriyor. iPhone tasarımının iPhone 4, iPhone 5 ve iPhone SE'nin görkemli günlerine döndürüyor.

Telefonların görünen kukla modelleri, yaklaşan iPhone'ların beklenen boyutlarına göre bu yaz etrafında dolaşıyor ve bize bu yeni tasarımın neye benzeyeceği ve boyutlarının Apple'ın serisindeki diğer telefonlarla nasıl karşılaştırılacağı konusunda en iyi fikri veriyor.

iPhone 12 bugün tanıtılacak.

Apple'ın bugün tanıtacağı ürünler neler olacak?

Iphone 12'nin tanıtılması biraz gecikse de Apple bugün birçok ürünü tanıtacak. Şirketin; yeni nesil akıllı saat Apple Watch 6, uygun fiyatlı akıllı saati Apple Watch SE, yeni iPad Air, yeni abonelik sistemi Apple One’ı resmi olarak tanıtacağı ifade ediliyor.

Apple işlemciye sahip ilk Mac bilgisayar ile kablosuz kulaküstü kulaklık AirPods Studio ile ilgili ayrıntıların da ABD’li şirketin bu akşam düzenleyeceği etkinlikte ortaya çıkması bekleniyor.

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