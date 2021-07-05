Teknoloji iPhone 13 ters kablosuz şarj teknolojisini destekleyebilir
İNTERNET

iPhone 13 ters kablosuz şarj teknolojisini destekleyebilir

Ortaya çıkan söylentiler, iPhone 13'ün kablosuz şarj konusunda yeni bir teknolojiyi devreye sokacağını gösteriyor. Böylece daha hızlı şarjla birlikte AirPods'u da iPhone'ların arka yüzeyinden şarj etmek mümkün hale gelebilir.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
iPhone 13 ters kablosuz şarj teknolojisini destekleyebilir
iPhone

Eylül'de tanıtılması beklenen yeni nesil iPhone hakkında söylentiler gelmeye devam ediyor. Son bilgiler, iPhone 13'ün iPhone 12'ye oranla daha büyük bir kablosuz şarj bobini içereceği ve ters kablosuz şarjı destekleyeceği yönünde.

MagSafe, kablosuz şarj konusunda 15 Watt'a kadar izin veriyor. Ancak Apple yeni nesil iPhone'da 15 Watt'ı daha yüksek seviyelere çıkarabilir.

Apple sızıntılarıyla bilinen EverythingApplePro'dan Max Weinbach'in kaynaklarına göre Apple, daha büyük bobin, kablosuz şarj için kullanılan bölgenin yüzey alanını artıracak bu da doğal olarak önemli bir katkı sağlayacak.

Bu, iPhone'un bileşenden kaynaklanan ısı birikimini yönetmesini kolaylaştırmanın yanı sıra daha yüksek Watt'lara çıkılmasını da sağlıyor.

Şarj bobini boyutu, iPhone'un diğer cihazları ters kablosuz şarj modunda şarj etmesini de sağlayabilir. Bu, potansiyel olarak bir iPhone ile AirPods'u şarj etmeyi sağlayabilir.

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