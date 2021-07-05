iPhone 13 ters kablosuz şarj teknolojisini destekleyebilir

Eylül'de tanıtılması beklenen yeni nesil iPhone hakkında söylentiler gelmeye devam ediyor. Son bilgiler, iPhone 13'ün iPhone 12'ye oranla daha büyük bir kablosuz şarj bobini içereceği ve ters kablosuz şarjı destekleyeceği yönünde.

MagSafe, kablosuz şarj konusunda 15 Watt'a kadar izin veriyor. Ancak Apple yeni nesil iPhone'da 15 Watt'ı daha yüksek seviyelere çıkarabilir.

Apple sızıntılarıyla bilinen EverythingApplePro'dan Max Weinbach'in kaynaklarına göre Apple, daha büyük bobin, kablosuz şarj için kullanılan bölgenin yüzey alanını artıracak bu da doğal olarak önemli bir katkı sağlayacak.

Bu, iPhone'un bileşenden kaynaklanan ısı birikimini yönetmesini kolaylaştırmanın yanı sıra daha yüksek Watt'lara çıkılmasını da sağlıyor.

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Şarj bobini boyutu, iPhone'un diğer cihazları ters kablosuz şarj modunda şarj etmesini de sağlayabilir. Bu, potansiyel olarak bir iPhone ile AirPods'u şarj etmeyi sağlayabilir.

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