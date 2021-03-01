Teknoloji iPhone 13te depolama tarafında önemli bir atılım bekleniyor
MOBİL

iPhone 13'te depolama tarafında önemli bir atılım bekleniyor

Şu ana kadar maksimum 512 GB kapasite sunan iPhone'larda yeni modelle birlikte depolama 1 TB'a çıkabilir. Ayrıca yeni modelle birlikte 'her zaman açık ekran' sisteminin gelmesi bekleniyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
iPhone 13
iPhone 13

iPhone 12'nin çıkışı üzerinden henüz birkaç ay geçti. Ancak buna rağmen iPhone 13 ile ilgili ilk söylentiler ortaya çıkmaya başladı. Son iPhone modeliyle kıyaslandığında ekran çentiklerinin daha da azalacağı bu modelde depolama tarafında önemli bir adım atılacağı belirtiliyor.

Bildiğiniz gibi şu ana kadar Apple 128 GB, 256 GB ve 512 GB olmak üzere üç farklı depolama seçeneği sunuyordu. Yani aslında en yüksek kapasiteli model 512 GB'lık modeldi. Ancak iPhone 12 ile birlikte 1 TB'lık yeni bir modelin geleceği söyleniyor.

iPhone 13'te 120 Hz'lik bir ekran gelmesi bu ekranın da 'her zaman açık' özelliğiyle batarya durumu ve saati sürekli göstermesi bekleniyor.

1 TB depolama seçeneği gelebilir

Depolama tarafındaki bu büyük atılım, özellikle yüksek çözünürlükte video çekip saklayan kişiler için faydalı olacak gibi görünüyor. Zira artık video tarafında kalitenin artmasıyla birlikte içerik oluşturanlar ikincil bir kameraya ihtiyaç duymuyor ve uzun videoları bile telefonlarla kaydediyor. Dolayısıyla bu da depolama ihtiyaçlarını artırıyor.

iPhone 13'ün teknik özellikleri şimdilik net değil. Ancak 5 nm üretim mimarisiyle geliştirilen Apple A15 yonga seti; 120 Hz'lik bir ekran ve portre video özelliği tahmini detaylar arasında. Her yıl olduğu gibi Eylül'de tanıtılması bekleniyor.

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