Teknoloji iPhone 13ün yeni konsept videosu 6 farklı renk seçeneğini gösteriyor
İNTERNET

iPhone 13'ün yeni konsept videosu 6 farklı renk seçeneğini gösteriyor

Apple, yeni nesil iPhone ile birlikte renk seçeneklerini önemli oranda artırabilir. Son söylentiler ve ortaya çıkan konsept videolar; beyaz, yeşil, sarı, mavi, pembeye ek olarak tamamen mat siyah özel bir seçeneğin geleceğini doğruluyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
iPhone 13ün yeni konsept videosu 6 farklı renk seçeneğini gösteriyor
iPhone

Birkaç ay sonra tanıtılması beklenen yeni nesil iPhone ile ilgili detaylar netleşmeye başlıyor. Hatta telefonun yeni tasarım ve renklerine ilişkin bilgiler de geliyor.

En dikkat çekici ayrıntıların başında iPhone 13'e benzer tasarım geliyor. Normal şartlarda Apple uzunca bir süredir yuvarlak hatlar üzerine yoğunlaşıyordu. Ama iPhone 12 ile birlikte daha keskin hatlara geçiş yapıldı. Yeni modelde de aynı tasarım izlerinin devam etmesi söz konusu. Ayrıca iPhone 13'te beyaz, yeşil, sarı, mavi, pembe renk seçeneklerine ek olarak tamamen mat siyah özel bir renk sunulacağı da iddialar arasında.

Kamera konusunda önemli güncellemeler var

Yeni nesil iPhone ile birlikte kamera tarafında da güncellemelerin sunulması bekleniyor. Hatta özellikle Pro ve Pro Max modellerinin astrofotoğraf yeteneklerine sahip olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca eskiye oranla daha geniş açı desteği geliyor.

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