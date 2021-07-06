iPhone 13'ün yeni konsept videosu 6 farklı renk seçeneğini gösteriyor

Birkaç ay sonra tanıtılması beklenen yeni nesil iPhone ile ilgili detaylar netleşmeye başlıyor. Hatta telefonun yeni tasarım ve renklerine ilişkin bilgiler de geliyor.

En dikkat çekici ayrıntıların başında iPhone 13'e benzer tasarım geliyor. Normal şartlarda Apple uzunca bir süredir yuvarlak hatlar üzerine yoğunlaşıyordu. Ama iPhone 12 ile birlikte daha keskin hatlara geçiş yapıldı. Yeni modelde de aynı tasarım izlerinin devam etmesi söz konusu. Ayrıca iPhone 13'te beyaz, yeşil, sarı, mavi, pembe renk seçeneklerine ek olarak tamamen mat siyah özel bir renk sunulacağı da iddialar arasında.

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Kamera konusunda önemli güncellemeler var

Yeni nesil iPhone ile birlikte kamera tarafında da güncellemelerin sunulması bekleniyor. Hatta özellikle Pro ve Pro Max modellerinin astrofotoğraf yeteneklerine sahip olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca eskiye oranla daha geniş açı desteği geliyor.

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