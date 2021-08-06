iPhone kamerası güncelleme sonrasında güneş parlamalarını engelleyecek

Apple, iOS 15 Beta 4 sürümüyle birlikte dış mekan çekimlerde görülebilen yeşil mercek parlamalarının önüne geçiyor. Bu noktada Kamera tarafında önemli bir güncelleme geliyor. Şu anda bu sistem iPhone 12 Mini'de test edilmiş durumda.

Bu güncellemeyle güneş parlamalarının engellenmesi bekleniyor.

Birçok iPhone kullanıcısı yeşil lekelere aşina olacak ve fotoğraf çekerken hiçbir şey değişmemiş gibi görünüyor. Parlama hala vizörde görünmüyor. Ancak son fotoğrafa bakıldığında, parlama hiçbir yerde görünmüyor. Parlama, Apple'ın Live Photo özelliği aktifse mevcut olan alternatif karelerde görünüyor fakat fotoğrafa yapılan tüm işlemler sonuncu halinde kalıyor.

Beta sürümlerinde yer alan bu özellikler, final sürümlerde farklı olabiliyor ya da tamamen ortadan kalkabiliyor. Ancak iOS 15 ile birlikte bu sistemin gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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