Teknoloji iPhone pilinin ne zaman biteceği gösteren yeni özellik geliyor
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iPhone pilinin ne zaman biteceği gösteren yeni özellik geliyor

Apple'ın aldığı yeni patent, iPhone pillerinin ne zaman biteceğini tahmin etmek için yeni bir sistemi ortaya koyuyor. Böylece kullanım detaylı bir şekilde analiz edilerek şarj durumuyla alakalı bilgi veriliyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
iPhone pilinin ne zaman biteceği gösteren yeni özellik geliyor
Apple

Apple, kullanıcıların iPhone ya da iPad fark etmeksizin cihazların pil ömrü hakkında daha fazla bilgiye sahip olmalarını sağlamak için yeni yollar deniyor. ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi, bu hafta iPhone pilinin ne zaman biteceğini tahmin etmeyi sağlayıp kullanıcıyı uyarabilen bir sistem için patent verdi. Özellik aslında tam anlamıyla 'bildirim için akıllıca bir tavsiye' şeklinde geçiyor.

Böylece Apple'ın aldığı yeni patent, batarya kullanımı hakkında daha fazla ayrıntı gösteriyor.
Böylece Apple'ın aldığı yeni patent, batarya kullanımı hakkında daha fazla ayrıntı gösteriyor.

Bu yeni sistem, bazı iOS özelliklerinde olduğu gibi dahili olarak pil ömrünün korunmasına yardımcı olmak yerine, son kullanım durumlarına bakarak pilin gün boyunda ne kadar dayanabileceğini bilmelerini sağlayacak.

Mevcut cihazlarda, şarj seviyesi %20'ye gerilediğinde kullanıcılara bildirim gönderiliyor. Ancak patent bu bildirimleri daha akıllı ve kişisel hale getirmenin bir yolunu gösteriyor. Bu, çoğu senaryoda iyi çalışsa da Apple, kullanıcının telefonu bir gecede şarj etmeyi unuttuğu ve işe gitmeden önce yalnızca düşük pil uyarısı aldığı konusunda bir örnek veriyor. Hatta şu açıklama da yapılıyor:

    Her gün pil uyarılarını ayarlamak için kullanıcının haftanın farklı günlerindeki davranışları analiz ediliyor. Sistem aynı zamanda kullanıcının konumuna göre çalışarak daha verimli sonuçlar ortaya koyuyor. Ayrıca gizlilik endişeleri nedeniyle verilerin yerel olarak işleneceği de özellikle belirtiliyor.

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