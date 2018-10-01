Teknoloji iPhone XS ve XS Max şimdi de sinyal sorunuyla gündeme geldi
MOBİL

iPhone XS ve XS Max şimdi de sinyal sorunuyla gündeme geldi

Apple’ın en yeni akıllı telefonları iPhone XS ve XS Max, bu kez de sinyal problemleriyle gündeme geldi. Yaşadıkları sorunları Apple destek forumlarında dile getiren iPhone kullanıcıları, bir çözüm yolu bekliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
iPhone XS ve XS Max
iPhone XS ve XS Max

Telefon görüşmelerinde ses kesilmesi, wi-fi bağlantı sorunu ve hücresel sinyallerin düşük olmasından dolayı internet kullanmakta güçlük yaşayan iPhone XS ve XS Max sahipleri, Apple’dan sorunun ortadan kalkması için bir çözüm yolu bekliyor.

Yeni iPhone’larda yaşanan sinyal sorunu tam olarak şöyle dile getiriliyor

iPhone XS ve XS Max modelleri, eski iPhone 8 ve iPhone X'ler ile aynı noktadan ve aynı server üzerinden denendiğinde, daha düşük LTE hızı ile çalışıyor. Dahası, Apple'ın yeni cihazlarının ortamda 5GHz hızında bir kablosuz ağ bulunmasına rağmen ısrarla 2.4GHz hızındaki ağlara bağlandığı belirtiliyor.

Bazı kullanıcılar ise iPhone XS ve XS Max'in internet hızının yavaş ve güvenilmez olduğunu, aynı ağa bağlanan bir başka Apple cihazı bulunduğunda bağlantının koptuğunu söylüyor.

iPhone XS ve iPhone XS Max'ler toplatılabilir
TEKNOLOJİ
iPhone XS ve iPhone XS Max'ler toplatılabilir

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