iPhone XS ve XS Max şimdi de sinyal sorunuyla gündeme geldi

Telefon görüşmelerinde ses kesilmesi, wi-fi bağlantı sorunu ve hücresel sinyallerin düşük olmasından dolayı internet kullanmakta güçlük yaşayan iPhone XS ve XS Max sahipleri, Apple’dan sorunun ortadan kalkması için bir çözüm yolu bekliyor.

Yeni iPhone’larda yaşanan sinyal sorunu tam olarak şöyle dile getiriliyor

iPhone XS ve XS Max modelleri, eski iPhone 8 ve iPhone X'ler ile aynı noktadan ve aynı server üzerinden denendiğinde, daha düşük LTE hızı ile çalışıyor. Dahası, Apple'ın yeni cihazlarının ortamda 5GHz hızında bir kablosuz ağ bulunmasına rağmen ısrarla 2.4GHz hızındaki ağlara bağlandığı belirtiliyor.

Bazı kullanıcılar ise iPhone XS ve XS Max'in internet hızının yavaş ve güvenilmez olduğunu, aynı ağa bağlanan bir başka Apple cihazı bulunduğunda bağlantının koptuğunu söylüyor.