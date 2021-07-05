iPhone'larda kablosuz ağ bağlantı sorunu yaşanıyor

İlk iPhone Wi-Fi hatasının bulunmasından yalnızca birkaç hafta sonra, aynı güvenlik araştırmacısı Carl Schou, benzer bir sorun daha buldu.

Problem, herhangi bir iPhone'un %secretclub%power isimli kablosuz ağın kapsama alanına girmesiyle başlıyor. Bu gibi bir durumla karşılaşıldığında cihazlardaki Wi-Fi özelliği artık kullanılamıyor. Üstelik ayarlar sıfırlansa dahi çözüm olmuyor. Şimdilik konuyla alakalı tek geçici çözüm, cihazın fabrika ayarlarına döndürülmesi olarak görülüyor.

Problemin kaynağı gayet basit. Bu tip özel karakter ve kelimeler aslında çeşitli kodları harekete geçiriyor. Dolayısıyla zaman zaman böyle sıkıntılar yaşanabiliyor.

Apple durumun farkında ve konuyla alakalı yakın zamanda güncelleme yayınlanması bekleniyor.

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