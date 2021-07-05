Teknoloji iPhonelarda kablosuz ağ bağlantı sorunu yaşanıyor
İNTERNET

iPhone'larda kablosuz ağ bağlantı sorunu yaşanıyor

Birkaç hafta önce ortaya çıkan kablosuz ağ bağlantısı sorununun ardından bugün yeni bir sorun daha yaşandı. iPhone'lar, %secretclub%power isimli kablosuz ağın kapsam alanına girdiğinde ağ bağlantısı problemleri yaşanıyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
iPhonelarda kablosuz ağ bağlantı sorunu yaşanıyor
iPhone

İlk iPhone Wi-Fi hatasının bulunmasından yalnızca birkaç hafta sonra, aynı güvenlik araştırmacısı Carl Schou, benzer bir sorun daha buldu.

Problem, herhangi bir iPhone'un %secretclub%power isimli kablosuz ağın kapsama alanına girmesiyle başlıyor. Bu gibi bir durumla karşılaşıldığında cihazlardaki Wi-Fi özelliği artık kullanılamıyor. Üstelik ayarlar sıfırlansa dahi çözüm olmuyor. Şimdilik konuyla alakalı tek geçici çözüm, cihazın fabrika ayarlarına döndürülmesi olarak görülüyor.

Problemin kaynağı gayet basit. Bu tip özel karakter ve kelimeler aslında çeşitli kodları harekete geçiriyor. Dolayısıyla zaman zaman böyle sıkıntılar yaşanabiliyor.

Apple durumun farkında ve konuyla alakalı yakın zamanda güncelleme yayınlanması bekleniyor.

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