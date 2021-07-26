Teknoloji iPhonelarda varsayılan uygulamalar nasıl değiştirilir?
İNTERNET

iPhone'larda varsayılan uygulamalar nasıl değiştirilir?

Apple, iOS 14 ya da iPadOS 14 ile birlikte uzunca süredir varsayılan web tarayıcı ya da e-posta uygulamasını değiştirmeyi sağlıyor. Böylece kullanıcılar ufak bir düzenlemeyle uygulamaları kişiselleştirebiliyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
iPhonelarda varsayılan uygulamalar nasıl değiştirilir?
iPhone varsayılan uygulama değiştirme

Apple, geçen yıl duyurduğu iOS 14 ve iPadOS 14 ile birlikte varsayılan uygulamaları düzenleme sistemini hayata geçirdi. Böylece isteyen kullanıcılar ufak bir düzenlemeyle kurulu olarak gelen webtarayıcıyı hızlıca değiştirebiliyor.

Böylece iPhone ve iPad'lerde varsayılan web tarayıcı ve e-posta uygulaması değiştirilebiliyor.
Böylece iPhone ve iPad'lerde varsayılan web tarayıcı ve e-posta uygulaması değiştirilebiliyor.

Varsayılan web tarayıcı nasıl değiştirilir?

iOS 14 ya da iPadOS 14 yüklü cihazlarda Ayarlar üzerinden düzenleme yapacağınız uygulamanın ismine tıklayıp, ardından Saptanmış Tarayıcı Uygulaması kısmından seçi yapabilirsiniz.

Varsayılan e-posta uygulaması nasıl değiştirilir?

Buna ek olarak varsayılan e-posta uygulaması da hızlıca düzenlenebiliyor. Yine Gmail ya da ek olarak tanımlamak istediğiniz herhangi bir e-posta istemcisini seçip ardından saptanmış uygulama ayarını gerçekleştirip işlemi tamamlayabilirsiniz.

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