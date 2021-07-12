Teknoloji iPhonelardaki Wi-Fi bağlantı sorunu için güncelleme yayınlandı
İNTERNET

iPhone'lardaki Wi-Fi bağlantı sorunu için güncelleme yayınlandı

Kablosuz ağ bağlantı problemi yaşanan iPhone'lar için beta kapsamındaki iOS 14.7 ve iPadOS 14.7 güncellemeleri yayınlandı. Bu sayede iPhone'larda Wi-Fi bağlantısını devre dışı bırakan problem ortadan kalkıyor. Bu güncellemenin çok yakında tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
iPhonelardaki Wi-Fi bağlantı sorunu için güncelleme yayınlandı
iPhone

Apple, birkaç hafta önce ortaya çıkan kablosuz ağ bağlantısı sorununun ardından geçtiğimiz günlerde yeni bir problem daha yaşamıştı. iPhone'lar %secretclub%power isimli kablosuz ağın kapsam alanına girdiğinde ağ bağlantısı devre dışı kalıyordu. Şirket durumu fark etmesiyle birlikte yayınlanan yeni güncellemeyle sorunu çözdü.

Böylece iPhone'larda karşılaşılan kablosuz ağ problemi ortadan kalkıyor.
Böylece iPhone'larda karşılaşılan kablosuz ağ problemi ortadan kalkıyor.

Apple kablosuz ağ hatası nedir?

Bu hafta geliştiricilere sunulan iOS 14.7 ve iPadOS 14.7 için en son beta'lar, kablosuz ağa bağlanmada yaşanan problemleri ortadan kaldırıyor. Yani aslına bakılırsa %p%s%s isimli ağa bağlanma durumlarında Wi-Fi artık kullanılamaz hale gelmiyor.

Bazıları bu hatanın iPhone Wi-Fi özelliğini kalıcı olarak devre dışı bıraktığını iddia ederken, diğer kullanıcılar ağa bağlandıktan sonra çeşitli problemler yaşadıklarını duyurmuştu.

Apple, son birkaç haftadır geliştiriciler ve genel test beta kullanıcıları ile iOS 14.7 ve iPadOS 14.7 test ediyor. Güncellemenin yakın zamanda tüm kullanıcılara açılması bekleniyor.

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