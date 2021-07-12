iPhone'lardaki Wi-Fi bağlantı sorunu için güncelleme yayınlandı

YouTube’u arka planda çalma nasıl yapılır?

YouTube, her ne kadar ücretli abone olanlar için iPhone ya da Android'lerde arka planda müzikleri oynatmaya imkan tanısa da ne yazık ki platformu ücretsiz kullananlara bu tarz bir özellik sunmuyor. Ama iPhone sahipleri çok basit bir teknikle YouTube'taki müzikleri arka planda herhangi bir sorun olmadan dinleyebiliyor.

Öncelikle Safari'den youtube.com 'a girip daha sonrasında sol üstteki AA simgesine tıklayıp 'Masaüstü Web Sitesi' düğmesine tıklamak gerekiyor. Ardından oynatma tuşu üzerinden müziği başlatıp telefonu kilitlediğinizde müzik otomatik olarak duruyor. Fakat tekrardan kilit ekranı üzerinden oynatma düğmesine tıklandığında müzik kaldığı yerden çalmaya devam ediyor.