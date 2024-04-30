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James Webb Uzay Teleskobu Atbaşı Bulutsusu'nun görüntüsünü yakaladı

James Webb Uzay Teleskobu, uzaydaki bilinen en ikonik gök cisimlerinden biri olan Atbaşı Bulutsusu'nun inanılmaz derecede keskin görüntülerini yakaladı.

09:43 - 30/04/2024 mardi
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Atbaşı Bulutsusu.
Atbaşı Bulutsusu.

Gezegenimizin yörüngesine şimdiye kadar yerleştirilmiş en güçlü teleskop olan James Webb Uzay Teleskobu (JWST), Barnard 33 olarak da bilinen Atbaşı Bulutsusu'nun daha önce hiç ortaya çıkarılmamış ayrıntılarını görerek bazı bölgeleri tamamen ışık altında göstermeyi başardı .


Yeni görüntüler, Atbaşı Bulutsusu'nu, Orion Takımyıldızı'nda, Dünya'dan bin 300 ışıkyılı uzaklıkta bulunan, yıldız oluşturan moleküler bir bulut olan Orion B'nin batı tarafından yükselen türbülanslı gaz dalgaları olarak gösteriyor.


Atbaşı Bulutsusu, sol üst kenarına gömülü sıcak, genç bir yıldız tarafından aydınlatılan, çökmekte olan yoğun ve soğuk bir gaz bulutudur .


Bu nebulayı bu kadar belirgin kılan at benzeri yapı, hafif gazın aşınması nedeniyle ortaya çıktı ve bu, aşınması daha zor olan kalın bir yoğun gaz ve toz sütunu bıraktı.


Ancak bu sonsuza kadar sürmeyecek. Bilim insanları, yaklaşık 5 milyon yıl içinde bu daha yoğun madde sütununun bile yok olacağını tahmin ediyor.

#James Webb Uzay Teleskobu
#Atbaşı Bulutsusu
#Uzay
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