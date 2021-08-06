Teknoloji Kaybolan AirPodslar nasıl bulunur?
İNTERNET

Kaybolan AirPods'lar nasıl bulunur?

Apple AirPods'lar kullanım sonrasında şarj kutusuna koyulmadığında küçük boyutları nedeniyle kaybolabiliyor. Ancak Apple'ın Bul uygulaması sayesinde kaybolan AirPods'lar harita üzerinden bulunup ses çalınıp bulunabiliyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Kaybolan AirPodslar nasıl bulunur?
Apple AirPods

AirPods'lar, özellikle iPhone kullanıcıları için gerçekten hayatı kolaylaştıran ürünlerden biri. Ancak küçük boyutlu olduklarından dolayı kaybolma sorunları yaşanabiliyor. Büyük çoğunlukla şarj kutularında muhafaza edilseler de, bazı durumlarda kaybolabiliyorlar. Kayıp AirPods'ların yerini tespit etmek için Apple'ın Bul özelliği kullanılabiliyor.

AirPods'lar Bul uygulamasıyla harita üzerinden takip edilebiliyor.
AirPods'lar Bul uygulamasıyla harita üzerinden takip edilebiliyor.

Kayıp AirPods nasıl bulunur?

- iPhone ya da iPad'lerde Bul uygulamasını açın.

- Daha sonrasında Aygıtlar seçeneğine tıklayın.

- AirPods'ları listede görene kadar kaydırın ve üzerine dokunun.

- Artık AirPods'ları bilinen son konumlarıyla harita üzerinde görebilirsiniz.

- Yol Tarifi düğmesine tıkladığınızda, sürüş talimatları için Apple Haritalar açılıyor.

- Eğer AirPods'lar bulunamazsa menüde Konum Yok öğesini görürsünüz. Ne yazık ki, bu durumda yapabileceğiniz pek bir şey yok.

Yeni AirPods Pro gelecek sene satışa sunulabilir
TEKNOLOJİ
Yeni AirPods Pro gelecek sene satışa sunulabilir

Apple AirPods 3'ün 18 Mayıs'ta tanıtılacağı iddiaları güçleniyor
TEKNOLOJİ
Apple AirPods 3'ün 18 Mayıs'ta tanıtılacağı iddiaları güçleniyor
Abone Ol Google News
Bakan Koca ilk dozu erteleyenlerin saysını açıkladı

Bakan Koca ilk dozu erteleyenlerin saysını açıkladı
İstanbulda trafiği kilitleyen kaza

İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza

Metrobüs hattının bariyerlerine çarparak durabildi.
Beklenenyağışlar bugün başlıyor

Beklenen
yağışlar bugün başlıyor

​Meteorolojiden sevindiren haber geldi.

Manisa'da TIR yolcu otobüsü ile çarpıştı.

​Hazine ve Maliye Bakanlığından 'orman yangını' kararı

82 kripto FETÖ'cü için gözaltı kararı var.

​Türk sağlık ordusu çalışıyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlandı.

​Yangın sonrası yeşil alan siyaha büründü.

10 aylık bebek öldü yedi kişi yaralandı.

​BM çağrı yaptı: Salgının kritik evresini bitirmek için önemli bir eşik

'​Ateşin çocukları yaktıysa yağmurun çocukları da söndürecek Allah'ın izniyle.'

​2 milyona yakın mesajın tek merkezden atıldığı tespit edilmişti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.