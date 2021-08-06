Kaybolan AirPods'lar nasıl bulunur?

AirPods'lar, özellikle iPhone kullanıcıları için gerçekten hayatı kolaylaştıran ürünlerden biri. Ancak küçük boyutlu olduklarından dolayı kaybolma sorunları yaşanabiliyor. Büyük çoğunlukla şarj kutularında muhafaza edilseler de, bazı durumlarda kaybolabiliyorlar. Kayıp AirPods'ların yerini tespit etmek için Apple'ın Bul özelliği kullanılabiliyor.
Kayıp AirPods nasıl bulunur?
- iPhone ya da iPad'lerde Bul uygulamasını açın.
- Daha sonrasında Aygıtlar seçeneğine tıklayın.
- AirPods'ları listede görene kadar kaydırın ve üzerine dokunun.
- Artık AirPods'ları bilinen son konumlarıyla harita üzerinde görebilirsiniz.
- Yol Tarifi düğmesine tıkladığınızda, sürüş talimatları için Apple Haritalar açılıyor.
- Eğer AirPods'lar bulunamazsa menüde Konum Yok öğesini görürsünüz. Ne yazık ki, bu durumda yapabileceğiniz pek bir şey yok.