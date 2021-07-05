Kullanıcı verilerini çalan bazı uygulamalar Google Play'den kaldırıldı

Google, Android uygulamalarını güvenli hale getirmek için çalışmalara devam ediyor. Bu noktada Google Play'in sorumlularından Luke Jefferson geçtiğimiz hafta bir açıklama yaparak ek güvenlik önlemleri alınacağını da duyurmuştu.

Google Play'i daha emniyetli hale getirerek hizmet kalitesini artırmak için iki güvenli önlemi alacağız. İki adımlı doğrulama ve ek tanımlama gereksinimi bunlar arasında.

Son olarak özellikle trojan virüsleriyle Facebook şifrelerini çalan çeşitli uygulamalar da GooglePlay'den kaldırıldı. Horoscope Daily ve Rubbish Cleaner gibi toplamda 9 uygulama mağazadan silindi.

Virüs nasıl çalışıyor?

Uygulamaların içine yerleştirilen trojan virüsleri genellikle kullanıcı verilerini ele geçirmeyi ve değiştirmeyi temel alıyor. Bahsi geçen uygulamalar, Facebook girişsayfasına yönlendirme yaparak kullanıcı adı ve şifre istiyor. Daha sonra kullanıcılar bu yöntemle giriş yapmaya çalıştığında kimlik bilgileri ele geçiriliyor.