Kullanıcılar şikayetçi: HarmonyOS'a geçişte telefonlar aşırı ısınıyor

ABD, Çinli şirketlere ambargo uygulamaya devam ediyor. Huawei gibi dev şirketler ise bu engelleri aşmak için kendi çözümlerini geliştiriyor; HarmonyOS bunun en somut örneği. Uzunca bir geliştirme sürecinin ardından geçen hafta resmen tanıtılan mobil işletim sistemi, 1 haftada 10 milyondan fazla cihaza yüklenmiş durumda. Yıl sonu için hedef ise 360 milyon cihaz. Tabii hepsi bu kadar değil.

Tabii bu noktada kullanıcıların en fazla merak ettiği konulardan bir diğeri ise uygulama desteğiyle birlikte kişisel verilerin taşınması. Çinlişirket, geçen hafta veri aktarımı konusunda herhangi bir sorun olmadığını; yani bilgilerin kayıpsız şekilde aktarılabileceğini duyurdu. Bugün gelinen noktada ise Android'den HarmonyOS'a geçiş yapmakisteyen kullanıcılar zaman zaman bazı problemler yaşayabiliyor.

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Cihazların donması ve kendiliğinden kaoanması gibi durumlar meydana gelebiliyor.

Birçok kişi, işletim sistemi arasında verileri transfer ederken telefonun çok fazla ısınmasından ve şarjın çok hızlı tükenmesinden şikayet ediyor. Ama tüm şikayetler bununla da sınırlı değil. Cihazlarındonması ve bununla birlikte kendiliğindenkapanması gibi sorunlar da meydana geliyor.

Şirket, HarmonyOS kurduktan sonra bu tip bazı durumların yaşanabileceğini belirterek; birkaç gün içinde problemlerin ortadan kalkacağını ifade ediyor. Bu noktada kullanıcılara telefonların 1 saat şarjda tutulması gerektiği önerisi de veriliyor.

TEKNOLOJİ Huawei'nin HarmonyOS işletim sistemi şimdiden 10 milyon cihaza yüklendi

TEKNOLOJİ Huawei HarmonyOS resmen tanıtıldı