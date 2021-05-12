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Teknoloji Kullanıcılar şikayetçi Son güncelleme iPhoneları önemli oranda yavaşlatıyor
İNTERNET

Kullanıcılar şikayetçi: Son güncelleme iPhone'ları önemli oranda yavaşlatıyor

Kullanıcılar, geçen hafta yayınlanan iOS 14.5.1 sürümü nedeniyle iPhone'ların yavaşlamasından şikayet ediyor. Daha çok iPhone 11 ve iPhone 12 ailesinde yaşanan bu problem Apple tarafından da doğrulandı ve yeni sürüme ilişkin çalışmalar devam ediyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Kullanıcılar şikayetçi: Son güncelleme iPhoneları önemli oranda yavaşlatıyor
iOS 14.5.1

Apple, geçtiğimiz hafta mobil işletim sistemindeki çeşitli hataları ortadan kaldırmak için iOS 14.5.1 versiyonunu yayınladı. Hemen ardından da iOS 14.5'i imzalamayı durdurarak kullanıcıların sürüm düşürmesini engelledi.

Bununla birlikte iPhone'larını en güncel versiyona yükselten kişiler ise cihazların yavaşlamasından şikayet ediyor. Dolayısıyla Apple bu noktadan sonra iOS 14.5.1'de yaşanan problemleri çözmek için yeni yollar deniyor. Hatta yakın zamanda küçük bir güncellemenin sunulacağı da belirtilenler arasında.

Yeni iOS güncellemesi genel olarak hata düzeltmelerinin yanı sıra WebKit'ten kaynaklanan sorunları da ortadan kaldırıyor. Fakat iPhone'ların yavaşlamasına neden oluyor.
Yeni iOS güncellemesi genel olarak hata düzeltmelerinin yanı sıra WebKit'ten kaynaklanan sorunları da ortadan kaldırıyor. Fakat iPhone'ların yavaşlamasına neden oluyor.

iOS 14.6 güncellemesi neler sunacak?

iOS 14.6 ile birlikte kullanıcıların şikayet ettiği iPhone yavaşlama probleminin ortadan kalkacağı belirtiliyor. Yani özellikle iPhone 11 ve iPhone 12 sahiplerinin başına gelen performans düşüşü böylece problem olmaktan çıkıyor. Birkaç hafta içinde yeni güncellemenin yayınlanması bekleniyor.

Ayrıca iOS 15 tarafıyla ilgili geliştirmeler de tüm hızıyla devam ediyor. Tanıtım, 7 Haziran'da gerçekleşecek olan WWDC yani Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda yapılacak. Her sene olduğu gibi güncellemenin sonbahar aylarında kullanıcılara sunulması bekleniyor.

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