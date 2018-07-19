Teknoloji Laboratuvarda üretilen et 2021de restoranlardaki yerini alabilir
BİLİM

Laboratuvarda üretilen et 2021'de restoranlardaki yerini alabilir

Laboratuvar ortamında yapay olarak et üreten şirket, ürünün 2021'e kadar piyasa sürülebilmesi için 7,5 milyon avro fon aldı.

Haber Merkezi AA
Laboratuvar ortamında üretilen etin yakın zamanda restoranlara sunulması bekleniyor.
Laboratuvar ortamında üretilen etin yakın zamanda restoranlara sunulması bekleniyor.

Laboratuvar ortamında yapay olarak et üreten şirket, ürünün 2021'e kadar piyasa sürülebilmesi için 7,5 milyon avro (8,8 milyon dolar) fon aldı.

Dünyanın kök hücre yoluyla elde edilmiş sığır etinden yapılmış ilk hamburgerini 5 yıl önce üreten Hollandalı "Mosa Meat" şirketi, restoranlara laboratuvar ortamında üretilen et satmaya yönelik planlarını sürdürmek adına kaynak aldığını açıkladı.

Merkezi Maastricht kentinde olan Mosa Meat, çoğu Almanya merkezli ilaç üretici şirketi Merck KGaA'nın Hollanda'daki bağlı kuruluşu "M Ventures" ve İsviçre merkezli "Bell Food Group"tan olmak üzere 7,5 milyon avro aldıklarını belirtti.

Yapay etin üretimi için canlı hayvandan alınan hücre örneklerini kullanan Mosa Meat yetkilileri, 2-3 yıl sonra endüstriyel ölçekli üretime geçerek, bir hamburger köftesini yaklaşık 1 dolara mal etmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Yetkililer, ilk ürünlerini 2021'e kadar satmayı umduklarını dile getirdi.

Şirket daha önce Google'un kurucularından Sergey Brin'den de 1 milyon avro almıştı.

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