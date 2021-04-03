LG gelecek hafta akıllı telefon pazarından çekildiğini duyurabilir

Güney Koreli üretici LG, uzunca bir süredir akıllı telefon pazarından çekilmeyi planlıyor. Şirket CEO'su, geçtiğimiz günlerde çalışanlarına gönderdiği e-postayla birlikte küçülme ve bazı pazarlardançekilme gibi durumların söz konusu olabileceğini de bildirmişti. Bununla alakalı duyurunun gelecek hafta yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

LG neden telefon pazarından çekiliyor?

LG'nin akıllı telefon pazarından çekilmesinin arkasındaki sebep aslında hemen herkes tarafından biliniyor. Zira şirket son 5 yılda toplamda 4,5 milyar dolar zarar açıkladı. Her ne kadar belirli periyotlarla yeni telefonlar hakkında çeşitli bilgiler ortaya çıksa da bu durum satışa tam anlamıyla yansımıyor. Dolayısıyla LG tercih eden kullanıcıların azalmasıyla birlikte şirket de zor günler geçiriyor.

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En çok merak edilen hususlardan biri ise çalışanların işten çıkarılıp çıkarılmayacağı... Bu noktada mobil birimdeki personelin tamamen farklı bölümlere kaydırılacağı tahmin ediliyor. Tabii pazardan çekilme gibi bir durum söz konusu olduğunda telefonlara desteğin kesileceği de biliniyor.

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