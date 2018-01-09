Lityum hava pilleri ile 3 kat enerji sağlanacak

Sakarya Üniversitesi Araştırma Geliştirme Merkezi (SARGEM) bünyesinde faaliyet gösteren Lityum Pil Geliştirme ve Uygulama Grubu (LİPGUM) üyelerinin oluşturduğu ve yürütücülüğünü Yrd. Doç. Dr. Tuğrul Çetinkaya’nın ‘Şarj Edilebilir Metal-Hava Pilleri için Özgün Karbonsuz Katot Malzemeler’ projesi ‘Verimli Enerji Depolama ve Dağıtımı’ çağrısı kapsamında desteklenecek.



Avrupa ülkeleri ve Japonya arasındaki bilim, teknoloji ve inovasyon işbirliğinin desteklenmesi, koordine edilmesi ve geliştirilmesi için uluslararası girişim gurubu EIG CONCERT Japan tarafından açılan Verimli Enerji Depolama ve Dağıtımı kapsamında, Yrd. Doç. Dr. Tuğrul Çetinkaya’nın projesi destek alan beş proje içinde yer aldı. SAÜ öğretim üyelerinin görev alacağı proje Nisan 2018 yılında başlayacak.

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