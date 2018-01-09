Lityum hava pilleri ile 3 kat enerji sağlanacak

Sakarya Üniversitesi Araştırma Geliştirme Merkezi (SARGEM) bünyesinde faaliyet gösteren Lityum Pil Geliştirme ve Uygulama Grubu (LİPGUM) üyelerinin oluşturduğu ve yürütücülüğünü Yrd. Doç. Dr. Tuğrul Çetinkaya’nın ‘Şarj Edilebilir Metal-Hava Pilleri için Özgün Karbonsuz Katot Malzemeler’ projesi ‘Verimli Enerji Depolama ve Dağıtımı’ çağrısı kapsamında desteklenecek.
Avrupa ülkeleri ve Japonya arasındaki bilim, teknoloji ve inovasyon işbirliğinin desteklenmesi, koordine edilmesi ve geliştirilmesi için uluslararası girişim gurubu EIG CONCERT Japan tarafından açılan Verimli Enerji Depolama ve Dağıtımı kapsamında, Yrd. Doç. Dr. Tuğrul Çetinkaya’nın projesi destek alan beş proje içinde yer aldı. SAÜ öğretim üyelerinin görev alacağı proje Nisan 2018 yılında başlayacak.
- Bilim dünyası tarafından yapılan tahminlere göre 2050 yılında dünyada fosil yakıtların tükeneceğini ve alternatif enerji kaynaklarına ihtiyacın artacağını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Çetinkaya, “Şuan Lityum iyon pilleri ile ortalama olarak bir araba yaklaşık 300 kilometre yol alabiliyor. Fakat lityum hava pilleri kullanıldığı zaman bu miktar bin kilometreye çıkabilir. Burada en büyük sorun lityum hava pillerinin şarj sayısı. Lityum iyon pillerde şarj miktarı 500 ile 1000 arasında değişirken, lityum hava pillerinde sadece 50’de kalıyor ve ticarileşmesini imkansız kılıyor. Yapacağımız bu proje ile lityum hava pillerinin şarj miktarını 500 sayısına yaklaştırmayı hedefliyoruz. Bu rakama ulaştığımız zaman lityum hava pil kullanılan her cihazın ve aracın batarya enerji yoğunluğu üç kat artacak. Örneğin akıllı telefonlarda bir gün giden şarj, üç gün gidecek” şeklinde konuştu.