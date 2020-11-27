MacBook Pro'ların dokunmatik yüzeyine titreşimle geri bildirim özelliği geliyor

Gelecek sene yeni nesil MacBook'ları duyurması beklenen Apple, bugün ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi tarafından yeni bir patentbaşvurusunu yayınladı. Patentte, Touch Bar'ın tam olarak mevcut olana benzeyen yeni bir sürümünü ortaya çıkardı. Ancak bu yeni modelde Force Touch da bulunuyor.

Force Touch nedir? Apple tarafından geliştirilen bu teknoloji, dokunmatik yüzeylerde farklı kuvvet seviyelerinin ayırt edilmesini sağlıyor. İlk kez bundan 6 yıl önce Apple Watch konferansı sırasında duyurulmuştu.

İlk kez AppleWatch ile birlikte tanıtılan Force Touch sensörler, dokunmatik yoğunluğa göre farklı eylemler gerçekleştirmek için ekranın dokunma basıncının tanımlanmasına imkan tanıyor.

Bu teknolojiye ek olarak daha sonrasında 2015'te ise MacBook 'Touch Bar' paneli tanıtıldı. Böylece mekanik bir düğme olmadan dokunmatik panel üzerinden birtakım işlemler (ses açma, kısma, video kesme, temel bilgisayar işlemleri ve kısayollar gibi) gerçekleştirilebiliyor. iPhone 6s aynı yıl 3D Touch desteğine kavuştu. Bu temelde hemen hemen aynı teknoloji denilebilir.

REKLAM

Patent görseli üzerinden şu anda sistemin tam olarak nasıl çalışacağı bilinmiyor. Ancak pek çok kullanıcının şikayet ettiği 'yanlışlıkla dokunma' konusunda fayda sağlayacağı kesin.

Kullanıcıların şikayet ettiği 'yanlışlıkla dokunma' problemini ortadan kaldırabilir.

Ve AppleWatch'ta artık ForceTouch olmasa da Apple yine de bu özelliği farklı ürünlerde kullanmayı planlıyor. Patently Apple tarafından bildirildiği üzere, şirketin en son tescilli patenti, dokunmatik basınca duyarlı bir TouchBar'ı gösteriyor.

Mayıs 2019'da dosyalanan patent, Force Touch'ın çalışmasını sağlayan özel devrelerle MacBook'taki Touch Bar'ı gösteriyor. Nasıl çalıştığına ya da çalışacağına dair bir ayrıntı yok. Ancak Touch Bar'da Force Touch yanlışlıkla dokunmaları önlemek için kullanılması bekleniyor. Ki zaten bu birçok MacBookkullanıcısının şikayet ettiği bir şey.

Şu anda TouchBar özelliğine sahip tek Mac, MacBook Pro. Ve Apple MacBookAir'e de ilerleyen süreçte bu sistemi getirebilir.

REKLAM

TEKNOLOJİ iPhone 12'nin teknik özellikleri neler? iPhone 12'nin Türkiye fiyatı ne kadar?