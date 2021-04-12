Mark Zuckerberg'i korumak için harcanan rakam belli oldu

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na yapılan yeni bir dosyalama, geçtiğimiz sene Facebook CEO'sunun güvenliği için toplamda 23 milyon dolardan daha fazla para harcadığını gösteriyor.

Vekil, konuyla alakalı şu açıklamayı yapıyor:

Mark Zuckerberg, Facebook ile eş anlamlı. Sonuç olarak şirketimizle alakalı olumsuz duygular doğrudan Zuckerberg ile ilişkilendiriliyor.

Şirketin güvenlik programlarının yıllık olarak gözden geçirilmesi, Zuckerberg ve ailesini korumanın maliyetlerinin temel olarak COVID-19 seyahat protokolleri, 2020 ABD seçim sezonuna artan güvenlikkapsamı ve artan güvenlik riskinin olduğu diğer dönemler nedeniyle 2020'de artış gösterdiği belirtiliyor. Böylece bir önceki sene 10.4 milyon dolar olan güvenlik maliyeti böylece 10 milyon dolar civarında artış gösterdi.

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