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Teknoloji Mark Zuckerbergi korumak için harcanan rakam belli oldu
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Mark Zuckerberg'i korumak için harcanan rakam belli oldu

Facebook, her yıl Mark Zuckerberg'i korumak için milyonlarca dolar harcama yapıyor. Bunlar arasında kişisel korumaların yanı sıra siber saldırıların önlenmesi amacıyla atılan çeşitli adımlar da var. Son olarak geçen sene Zuckerberg'in korunması için harcanan rakam da belli oldu.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Mark Zuckerbergi korumak için harcanan rakam belli oldu
Mark Zuckerberg

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na yapılan yeni bir dosyalama, geçtiğimiz sene Facebook CEO'sunun güvenliği için toplamda 23 milyon dolardan daha fazla para harcadığını gösteriyor.

Vekil, konuyla alakalı şu açıklamayı yapıyor:

    Mark Zuckerberg, Facebook ile eş anlamlı. Sonuç olarak şirketimizle alakalı olumsuz duygular doğrudan Zuckerberg ile ilişkilendiriliyor.

Şirketin güvenlik programlarının yıllık olarak gözden geçirilmesi, Zuckerberg ve ailesini korumanın maliyetlerinin temel olarak COVID-19 seyahat protokolleri, 2020 ABD seçim sezonuna artan güvenlikkapsamı ve artan güvenlik riskinin olduğu diğer dönemler nedeniyle 2020'de artış gösterdiği belirtiliyor. Böylece bir önceki sene 10.4 milyon dolar olan güvenlik maliyeti böylece 10 milyon dolar civarında artış gösterdi.

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