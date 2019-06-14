Teknoloji Mars Roverdan esinlenip Türk Roverı yaptılar
BİLİM

Mars Rover'dan esinlenip Türk Rover'ı yaptılar

Niğde'de makine mühendisliği bölümü son sınıf öğrencisi üç arkadaş, NASA tarafından Mars'a gönderilmesi için yapılan "Mars Rover" aracından esinlenerek engebeli arazide kolay hareket edebilen "Türk Rover" ismini verdikleri araç tasarladı.

Haber Merkezi AA
​Niğde'de makine mühendisliği bölümü son sınıf öğrencisi üç arkadaş tarafından geliştirilen Mars aracı
​Niğde'de makine mühendisliği bölümü son sınıf öğrencisi üç arkadaş tarafından geliştirilen Mars aracı

Niğde'de makine mühendisliği bölümü son sınıf öğrencisi üç arkadaş, NASA tarafından Mars'a gönderilmesi için yapılan "Mars Rover" aracından etkilenerek 3D yazıcı teknolojisiyle engebeli arazide hareket edebilen araç geliştirdi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünde okuyan Hakan Kıraç, Serkan Basut ve Beytullah Kayseri, bitirme tezi için insansız kara aracı yapmaya karar verdi.

Çalışmaya başlayan öğrenciler, internette gördükleri Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Mars'a göndermek için yaptığı Mars Rover aracından esinlenerek kendi tasarım ve imkanlarıyla engebeli ve dağlık arazilerde kolay hareket edebilen bir araç tasarladı.

Öğrencilerin "Türk Rover" adını verdiği ve parçalarını 3D yazıcıda ürettikleri aracın birbirinden bağımsız 6 tekeri, bir robot kolu bulunuyor ve kamera sistemleriyle görüntü aktarabiliyor. Geliştirilmeye açık olan araç, silah ve mayın tarama gibi sistemlerin takılmasıyla savunma sanayisinde askeri amaçlı kullanıma olanak sağlıyor.

Projede yer alan Hakan Kıraç'ın yaptığı açıklamada, NASA'nın Mars'a göndermek için yaptığı Mars Rover'dan esinlenerek geliştirdikleri aracı savunma sanayisine hizmet etmesi için tasarladıklarını anlattı.

Araçlarının daha da geliştirilmesini amaçladıklarını dile getiren Kıraç, "Engebeli arazide kolay hareket etmesi için 6 tekerlekli bir araç tasarladık. Üstünde malzeme taşıması için robot kol kullandık. Üstü düz, dengede kalmasını sağlıyor. Aynı zamanda üzerine silah sistemleri takılabilir. Şu anda prototip olarak 3 boyutlu yazıcıda üretildi. Bütün parçalarını kendimiz tasarlayıp bastık." ifadelerini kullandı.

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Serkan Basut ise Türk Rover'ın dağlık alanda herhangi bir sıkıntı olmadan ilerleyebildiğini aktardı.

Projeyi tamamen kendi imkanlarıyla yaptıklarına dikkati çeken Basut, "Robot kolu, malzemeleri taşımak için kullanıyoruz. Zaten Mars Rover'ın da mantığı bu. Araçta 6 teker mevcut ve her tekerde DC motor var. Bu motorlar Rover'ın ileri ve geri gitmesini sağlıyor. 6 tane de servo motorumuz mevcut. Servo motorlar da tekerlerin birbirinden farklı hareket etmesini sağlıyor. Ayrıca robot kolumuz da 3 tane servo ve bir DC motor ile çalışıyor." diye konuştu.

Beytullah Kayseri de aracın robot kol yardımıyla mayın arama dedektörü gibi kullanılabileceğini, araç tasarımlarının geliştirilerek Türk savunma sanayisine hizmet etmesini istediklerini kaydetti.

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