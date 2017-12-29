'Mars'a harcanan paralarla Dünya kurtarılabilir'

Mars'ta yaşam koşullarının araştırılması için Hawaii'de 6 bilim adamı 8 aylık bir deney yapmıştı.

NASA’nın Astrobiyoloji Kürsüsü Başkanlığı’nda görev yapan Dr. Jonathan Trent, 19 Aralık’ta Boğaziçi Üniversitesi’nde Dünya, Mars ve OMEGA başlıklı bir konuşma yaptı. Sürdürülebilirlik, deniz mikrobiyolojisi, astrobiyoloji, tarım ve biyoteknoloji alanlarında yaptığı çalışmalarla dünya çapında ses getirmişti.

Dr. Trent’in Boğaziçi Lectures kapsamında yaptığı konuşmada yedi buçuk milyar insanın yaşadığı gezegenimizin iklim değişikliği, artan nüfus ve hızlı şehirleşme ile beraber döngüsünün bozulduğuna ve kaynakların çok hızlı tükendiğine dikkat çekti.

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2060 yılında çok daha kötü bir tabloyla karşılaşacağımızı belirten Dr. Trent, Mars’ta yaşamı merak eden insanoğlu için bugün astronomik geziler düzenlendiğini söyledi. Jonathan Trent, NASA’nın Mars’ta incemelerde bulunan kaşif robotu Curiosity’den gelen bulgulara bakıldığında Mars’ın -60 dereceye varan soğuk iklimi, kaya ve tozdan oluşan dış yüzeyiyle insanların yaşaması açısından uygun bir yer olmadığının altını çizdi.

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Mars yolculuklarına harcanan yüksek meblağlarla Dünya’daki sorunlara farklı çözümler bulunabileceğine dikkat çeken araştırmacı, bu kapsamda geliştirdiği OMEGA Küresel İnisiyatifi ve Ekonomik Çiftlik projelerinden bahsetti.