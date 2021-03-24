Mars'taki ilk helikopter uçuşunun Nisan başında gerçekleşmesi bekleniyor

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi, Nisan'ın hemen başında Mars üzerindehelikopter uçurulacağını duyurdu. Bir süredir üzerinde çalışılan bu proje ilk olma özelliği de taşıyor. Ingenuity olarak isimlendirilen helikopter, Perseverance uzay aracılığıyla Mars'a taşınmış ve bu projenin hazırlıkları yapılmıştı.

NASA, Nisan başında Mars'ta ilk helikopter uçuşunu gerçekleştirmeyi planlıyor.

NASA mühendisleri, tarihi uçuş için hava sahası olarak belirledikleri 10 x 10 metrelik bir alanda uçuş planlıyor. Aslında bu bölge 90 metre uzunluğundaki uçuş bölgesinin uç kısmını temsil ediyor. Sorti denemelerinin de yapılacağı helikopterle ilgili olarak NASA mühendislerinden Farah Alibay konuyla alakalı şu açıklamayı yaptı:

Ingenuity'yi havada görüntülemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Fotoğraf çekeceğiz ve video çekmeyi de planlıyoruz.

Ancak bu noktada bir uyarı da yapılıyor. Zira Perseverance ve helikopterin eşzamanlı olarak çalışması ve bu süreçte birbirine kilitlenmesi gerekiyor.

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