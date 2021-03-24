Teknoloji Marstaki ilk helikopter uçuşunun Nisan başında gerçekleşmesi bekleniyor
İNTERNET

Mars'taki ilk helikopter uçuşunun Nisan başında gerçekleşmesi bekleniyor

NASA, Mars'taki ilk helikopter uçuşu için çalışmalarına devam ediyor. Son bilgilere göre Nisan başında uçuşun gerçekleştirilmesi bekleniyor. Konuyla alakalı açıklama yapan NASA mühendislerinden Farah Alibay, görüntüleme konusunda birtakım riskler olduğunu da özellikle belirtiyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Marstaki ilk helikopter uçuşunun Nisan başında gerçekleşmesi bekleniyor
Ingenuity

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi, Nisan'ın hemen başında Mars üzerindehelikopter uçurulacağını duyurdu. Bir süredir üzerinde çalışılan bu proje ilk olma özelliği de taşıyor. Ingenuity olarak isimlendirilen helikopter, Perseverance uzay aracılığıyla Mars'a taşınmış ve bu projenin hazırlıkları yapılmıştı.

NASA, Nisan başında Mars'ta ilk helikopter uçuşunu gerçekleştirmeyi planlıyor.
NASA, Nisan başında Mars'ta ilk helikopter uçuşunu gerçekleştirmeyi planlıyor.

NASA mühendisleri, tarihi uçuş için hava sahası olarak belirledikleri 10 x 10 metrelik bir alanda uçuş planlıyor. Aslında bu bölge 90 metre uzunluğundaki uçuş bölgesinin uç kısmını temsil ediyor. Sorti denemelerinin de yapılacağı helikopterle ilgili olarak NASA mühendislerinden Farah Alibay konuyla alakalı şu açıklamayı yaptı:

    Ingenuity'yi havada görüntülemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Fotoğraf çekeceğiz ve video çekmeyi de planlıyoruz.

Ancak bu noktada bir uyarı da yapılıyor. Zira Perseverance ve helikopterin eşzamanlı olarak çalışması ve bu süreçte birbirine kilitlenmesi gerekiyor.

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Mars'a inen keşif aracından ilk yakın çekim fotoğrafları geldi
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Mars'a inen keşif aracından ilk yakın çekim fotoğrafları geldi

NASA'dan kritik açıklama: Mars'taki yaşamın sırrı Türkiye'de olabilir
FOTOĞRAF 9
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ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Perseverance, Mars'a inerek görevine başladı. Perverance Mars'ın Jezero Krateri'nden kaya örnekleri toplayacak. Bilim insanlarına göre Mars'taki Jezero Krateri bir zamanlar sular altındaydı.
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Ancak toplanan örneklerin karşılaştırılması için araştırmacılara Dünya'dan bir örneklem gerekiyor. NASA araştırmacıları Burdur'da bulunan Salda Gölü'nin Jezero Krateri ile benzer mineral ve kaya yapısına sahip olduğunu belirtiyor.
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NTV'nin haberine göre Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü bu nedenle NASA mühendislerinin odağında. NASA bilim araştırmaları direktörü Thomas Zurburchen, Salda, öğrenebileceğimiz ve sorgulayabileceğimiz güçlü bir örnek olarak kullanılacak ifadelerine yer verdi.
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Bilim insanları Jezero'dan alacakları örneklerde fosilleşmiş yaşam izlerini arıyor. 2019 yılında Türkiyeli ve Amerikalı bilim insanlarından oluşan bir ekip Salda Gölü'ne bir keşif gezisi düzenlemişlerdi.
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Gölün çevresindeki büyük taş kütlelerinden aşınmış mikrobiyalitler araştırmanın temel sebebi. Araştırmacılar bu mikrobiyalitlerin mikropların yardımıyla oluştuğu düşüncesindeler.
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Perseverance'nin toplayacağı örneklerde de mikrobiyalit izi aranacak.
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Zurbuchen, Perseverance ile bir şey bulduğumuzda, Salda Gölü'ne geri gidip, her ikisi arasındaki süreçlerin benzerliğine bakacağız. Aynı zamanda Perseverance ile Salda Gölü'nden elde edilenler arasında fark olup olmadığına bakacağız şeklinde konuştu.
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Açıklamasının devamında Zurbuchen, Bu yüzden, bu göle sahip olduğumuz için çok mutluyuz diye ekledi.
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Mars'ta toplanan kaya örnekleri 2031 yılına kadar Kızıl Gezegen'de kalmaya devam edecek. Bu tarihte iki ayrı robotlu görevle örnekler Dünya'ya getirilecek.
NASA'dan kritik açıklama: Mars'taki yaşamın sırrı Türkiye'de olabilir
NASA'nın Perseverance adlı uzay aracı keşif için Mars'a indi. NASA mühendisleri Mars'tan toplanan kayaçları incelemek için Türkiye'deki Salda Gölü'nü kullanıyor. Salda Gölü'ndeki mineral ve tortularının benzeri Mars'ın Jezero Krateri'nde bulunuyor.
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