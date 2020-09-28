​Mayını imha eden drone yaptılar: Asker çocuğu iki kardeş yaptı Mayını imha eden drone yaptılar: Asker çocuğu iki kardeş yaptı Üniversite öğrencisi iki kardeş, uzman çavuş olan babalarının arkadaşlarının mayın nedeniyle şehit olmasından ve sakat kalmasından etkilenerek “Ejder Drones” adını verdikleri mayın imha cihazı tasarladı. Cihaz, termal kamera sayesinde yerin altındaki mayınları tespit ediyor ve gönderdiği frekans dalgasıyla mayınları imha ediyor.

Haber Merkezi 28 Eylül 2020, 00:37 Yeni Şafak