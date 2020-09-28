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BİLİM

​Mayını imha eden drone yaptılar: Asker çocuğu iki kardeş yaptı

Mayını imha eden drone yaptılar: Asker çocuğu iki kardeş yaptı

Üniversite öğrencisi iki kardeş, uzman çavuş olan babalarının arkadaşlarının mayın nedeniyle şehit olmasından ve sakat kalmasından etkilenerek “Ejder Drones” adını verdikleri mayın imha cihazı tasarladı. Cihaz, termal kamera sayesinde yerin altındaki mayınları tespit ediyor ve gönderdiği frekans dalgasıyla mayınları imha ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ejder Drones
Ejder Drones

Üniversite öğrencisi iki kardeş, uzman çavuş olan babalarının arkadaşlarının mayınla şehit olmasından ve sakat kalmasından etkilenerek, mayını havadan tespit edip frekans dalgasıyla imha edecek drone tasarladı. Niğde Üniversitesi İşletme Fakültesi birinci sınıf öğrencisi Engin Eralp ve Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Emre Eralp, tasarladıkları cihazı, Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen TEKNOFEST 2020'de görücüye çıkardı.

Niğde Üniversitesi İşletme Fakültesi birinci sınıf öğrencisi Engin Eralp ve Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Emre Eralp.

ACILARI AZALTMAK İSTİYORUZ

Drone projelerini anlatan Engin Eralp, uzman çavuş olan babalarından etkilenerek "Ejder Drones" adını verdikleri cihazı yapmaya başladıklarını, 2 yıldır bunun üzerinde çalıştıklarını söyledi. Babasının yakın arkadaşlarının şehit olduğunu veya sakat kaldığını ifade eden Eralp, geliştirdikleri cihazla mayın patlaması sonucu yaşanan acıları azaltmak istediklerini belirtti.

10 KM MENZİLİ VAR

  • Eralp, yaptıkları cihazla ilgili şu bilgileri verdi: "Geliştirdiğimiz bu cihaz termal kamera sayesinde yerin altındaki mayınları tespit ediyor. Bununla beraber geliştirdiğimiz frekans modülü aracılığıyla da mayınlara frekans dalgası gönderiyor ve bu frekans dalgasıyla mayınların imha edilmesini sağlıyor. Kullandığımız drone ortalama 80 dakika uçuş süresine sahip. 10 kilometre menzilimiz mevcut. Bununla birlikte de 40 kilograma kadar ağırlık taşıyabiliyor. 2 yıldır proje üzerinde çalışıyoruz. 4 aydır da deneme, test aşamalarını gerçekleştiriyoruz. Can kayıplarını önleyebilmek için bu cihazı geliştirdik." Emre Eralp de kardeşinin fikri üzerine çalışmaya başladıklarını, vatan için hayırlı işler yapmak istediklerini kaydetti. Çok fazla teknik bilgileri olmadığı için ilk başlarda zorluk yaşadıklarını dile getiren Eralp, büyük gayretler sonucu bu ürünü ortaya koymanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

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