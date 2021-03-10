Teknoloji Microsoft Edgein eski sürümleri için destek kesildi
İNTERNET

Microsoft Edge'in eski sürümleri için destek kesildi

Microsoft, daha önce de birkaç defa duyurduğu gibi eski Edge için sunduğu desteği dün itibariyle tamamen sonlandırdı. Böylece artık eski versiyonlar için hiçbir güncelleme yayınlanmayacak. Dolayısıyla güvenlik konusunda sorun yaşanmaması için kullanıcıların en yeni sürümlere yönelmesi şart.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Microsoft Edge
Microsoft Edge

Uzun süre önce Internet Explorer 11'in yerini alan Microsoft Edge için sunulan destek dün itibariyle sonlandırıldı. Yani aslında böylece Chromium tabanlı olmayan Edge artık tamamen rafa kaldırıldı. Böylece web tarayıcı için artık ek özellik sunulmayacağı özellikle belirtiliyor. Ayrıca güvenlik güncellemeleri konusu için de aynı durum geçerli.

Microsoft'un aldığı bu karar anibirşekilde gerçekleşmedi elbette. Geçtiğimiz sene gerekli duyurular yapılmış ve kullanıcıların mutlak suretle yeniEdge'e yönelmesi gerektiği bildirilmişti. Verilen süre 9 Şubat 2021 itibariyle doldu.

Microsoft Edge'ten memnun olan ve kullanmaya devam etmek isteyen kişiler en güncel sürüme yönelebilirler.

Kullanıcılar neler yapabilir?

Kullanıcılar, MicrosoftEdge'in yeni sürümlerine geçmesi konusunda özellikle uyarılıyor. Güvenlikgüncellemesi yayınlanmayacağı için de bu sürüm ekstra bir tehdit oluşturuyor. Bu noktada kullanıcılar yeni sürümlere yükseltme yapmanın yanı sıra GoogleChrome, Mozilla Firefox ya da Opera gibi farklı web tarayıcılarına da şans verebilir.

Bu arada, MicrosoftEdge'in yeni sürümlerinde deneysel özelliklerin testleri de devam ediyor. Hatta son olarak 'dikey sekme' sistemi duyuruldu. Böylece klasik olarak yan yana dizilen sekmeler yerine pencerenin sol kısmında alt alta yerleşen sekmelere yer veriliyor.

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