Teknoloji Microsoft gelecek ay Discordu satın alabilir
İNTERNET

Microsoft gelecek ay Discord'u satın alabilir

Daha önce de yüksek sesle belirtildiği gibi Microsoft yakın zamanda Discord satın almasını tamamlayabilir. Şu anda görüşmeler devam ederken yeni bilgiler gelecek ay imzaların atılabileceğini gösteriyor. Ama tüm bunlara rağmen Discord'un bir de halka arz olma ihtimali var.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Microsoft gelecek ay Discordu satın alabilir
Discord

Sesli ve görüntülü iletişim uygulamalarına talepler artmaya devam ediyor. Zoom, Discord, Rocket Chat ve Skype gibi servisler, pandemi nedeniyle en fazla kullanılan servisler arasında yer alıyor. Dolayısıyla büyük şirketler de bu alanda daha fazla varlık göstermek için satın alma ya da yeni bir iletişim uygulaması geliştirme yolunu izliyor.

Microsoft, bu noktada bir süredir Discord ile görüşmeler yapıyor. Hatta geçtiğimiz günlerde 10 milyar doların üzerinde bir rakama satışın gerçekleşebileceği gündeme gelmişti. Ancak yeni ortaya çıkan bilgiler artık Microsoft ve Discord arasındaki bağlantının yakında satın almayla sonuçlanacağını gösteriyor. Hatta öyle ki gelecek ay satış işleminin tamamlanacağı üzerinde duruluyor.

Bir ihtimal daha var

Tabii daha önce de gündeme geldiği gibi buna ek olarak bir ihtimal daha var: Discord halka arz edilebilir. Eğer Microsoft ile yapılan bu görüşmelerden Discord adına beklenen sonuç çıkmazsa şirket bu yolu da izleyebilir.

Microsoft sesli iletişim platformu Discord'u satın alabilir
TEKNOLOJİ
Microsoft sesli iletişim platformu Discord'u satın alabilir

Son olarak Discord da Clubhouse benzeri bir özellik geliştiriyor
TEKNOLOJİ
Son olarak Discord da Clubhouse benzeri bir özellik geliştiriyor

Microsoft 7.5 milyar dolara oyun şirketini satın aldı
TEKNOLOJİ
Microsoft 7.5 milyar dolara oyun şirketini satın aldı
Abone Ol Google News
İzmirde dehşete düşüren olay

İzmir'de dehşete düşüren olay

Ormanlık alanda kafatası ve kaburga kemikleri bulundu.
Konteynerkrizi büyüyor

Konteyner
krizi büyüyor

​Yerli sanayici çözümü THY ile TİM iş birliğinde görüyor.
ABDli kongre üyesi Cannon protesto ettiği valinin kapısını çalması üzerine ters kelepçeyle gözaltına alındı

​Artık her önüne gelen ev kiralayıp satamayacak.

"Fransa'nın ve imajı uluslararası düzeyde zedelendi."

Her şey daha karanlık bir gökyüzü için

Her şey daha karanlık bir gökyüzü için

​Türkiye'nin ilk Karanlık Gökyüzü Parkı Bursa'da kurulacak.

​Deniz trafiği durdu: Günlük zarar 9,6 milyar dolar.

Bitcoin üzerinden ​12 milyon lira dolandırdılar.

​Kar kalınlığı yükseklerde 40 cm'e kadar çıkacak.

Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı.
Manipülasyon hüsranla bitti

Manipülasyon hüsranla bitti

Borsa spekülatörlerinin peşinden giden kaybetti.
Anayasa kadrosu

Anayasa kadrosu

​Üye sayısı 50'den 75'e çıkarılan MKYK'ya 23 hukukçu girdi.
Çinli bakana Uygur mesajı

Çinli bakana Uygur mesajı

​Görüşmeye dair açıklama Bakan Çavuşoğlu'ndan geldi.
Zamanı geldi

Zamanı geldi

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan'ın anayasa çağrısına tam destek.
Camilerde LGBT <br>vaazı verilmeliymiş

Camilerde LGBT
vaazı verilmeliymiş

​Macron hükümetinin hadsiz bakanından çirkin açıklama.
Dinamik dönem başladı

Dinamik dönem başladı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKYK üyelerinden 81 ili ziyaret etmelerini istedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.