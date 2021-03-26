Microsoft gelecek ay Discord'u satın alabilir

Sesli ve görüntülü iletişim uygulamalarına talepler artmaya devam ediyor. Zoom, Discord, Rocket Chat ve Skype gibi servisler, pandemi nedeniyle en fazla kullanılan servisler arasında yer alıyor. Dolayısıyla büyük şirketler de bu alanda daha fazla varlık göstermek için satın alma ya da yeni bir iletişim uygulaması geliştirme yolunu izliyor.

Microsoft, bu noktada bir süredir Discord ile görüşmeler yapıyor. Hatta geçtiğimiz günlerde 10 milyar doların üzerinde bir rakama satışın gerçekleşebileceği gündeme gelmişti. Ancak yeni ortaya çıkan bilgiler artık Microsoft ve Discord arasındaki bağlantının yakında satın almayla sonuçlanacağını gösteriyor. Hatta öyle ki gelecek ay satış işleminin tamamlanacağı üzerinde duruluyor.

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Bir ihtimal daha var

Tabii daha önce de gündeme geldiği gibi buna ek olarak bir ihtimal daha var: Discord halka arz edilebilir. Eğer Microsoft ile yapılan bu görüşmelerden Discord adına beklenen sonuç çıkmazsa şirket bu yolu da izleyebilir.

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