Microsoft kritik Windows PrintNightmare açığını ortadan kaldıran güncelleme yayınlandı

Microsoft, Windows Yazdırma Biriktiricisi hizmetindeki kritik bir kusuru gidermek için acil bir Windows düzeltmesi sunmaya başladı. PrintNightmare olarak adlandırılan açık, güvenlik araştırmacılarının yanlışlıkla tespit ettiği bir problemin ardından ortaya çıktı. Şirket, kusuru gidermek için planlanan güncellemeler haricinde ek bir güvenlik güncellemesi sundu. Saldırganların uzaktan kod çalıştırabilmesi nedeniyle bu açık 'kritik' olarak değerlendiriliyor.

Windows PrintNightmare nedir? Bu yeni güvenlik açığı, cihazın uzaktan kontrol edilmesine; verilerin ele geçirilmesine ve değiştirilmesine neden oluyor.

Bu problem, Yazdırma Biriktiricisi hatası kullanılarak saldırganların bilgisayarlara ve kişisel verilere erişmesine neden oluyor.

Yazdırma Biriktiricisi hizmeti varsayılan olarak Windows'ta çalıştığından, Microsoft'un Windows Server 2019, Windows Server 2021 R2, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows RT 8.1 ve Windows 10'un çeşitli desteklenen sürümleri için güncelleme yayınlanmış durumda. Ayrıca geçen yıl resmi olarak desteği kesilen Windows 7 için de aynı durum geçerli. Microsoft henüz Windows Server 2021, Windows Server 2016 ve Windows 10 Sürüm 1607 için düzeltme yayınlamadı. Ayrıca bu sürümler için de güvenlik güncelleştirmelerinin yakında yayınlanacağı söyleniyor.

REKLAM

Microsoft'un Windows'un tüm desteklenen sürümleri için güncellemeyi yayınlaması uzun sürmedi. PrintNightmare güvenlik açığı, saldırganların uzaktan kod çalıştırmasını sağlıyor. Dolayısıyla kötü niyetli kişiler potansiyel olarak program yükleyip verileri değiştirebiliyor ve tam yönetici haklarına sahip yeni hesaplar oluşturabiliyor.

Şirket, güncellemelerin hızlıca yüklenmesini öneriyor ve şu açıklamayı yapıyor:

6 Temmuz 2021'de ve sonrasında yayınlanan güvenlik güncellemeleri, CVE-2021-1675 için korumalar ve Windows Yazdırma Biriktiricisi hizmetinde PrintNightmare olarak bilinen ve CVE-2021-34527'de belgelenen ek uzaktan kod yürütme istismarını içeriyor.

Yeni Windows güncellemesi nasıl kontrol edilir?

Güncellemeleri doğrudan Ayarlar üzerinden Windows Update sayesinde kontrol edebilirsiniz.

Windows'un en yeni güncellemesini yüklemek için Ayarlar / Windows Update üzerinden güncelleştirmeleri denetleyebilir ve sistemi en yeni sürüme yükseltebilirsiniz.

TEKNOLOJİ Microsoft duyurdu: Windows'un yazdırma sisteminde güvenlik açığı var