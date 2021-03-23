Microsoft sesli iletişim platformu Discord'u satın alabilir

Microsoft, satın alma çalışmalarına devam ediyor. Bu kez adı geçen şirket ise Discord. Özellikle pandemi döneminde sesli iletişim konusunda pazar payını artıran Discord, satın almanın ardından farklı bir yol izleyebilir. Yeni bilgiler, teknoloji devinin 10 milyar dolardan fazla bir rakama satın almak istediği yönünde.

Discord her ne kadar çok büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olsa da yıllık geliri 130 milyon dolar civarında. Bununla birlikte henüz kâr elde edemediği de bilinenler arasında. Dolayısıyla maddi kaygılar nedeniyle satılma gerçekleşebileceği konuşuluyor.

Halka arz yoluna da gidebilir

Ama buna ek olarak bir diğer iddia ise halka arz konusu. Yani Discord'un halkaaçılarak daha kazanç elde etme gibi bir formül geliştirmesi de gündemde.

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Özelliğin ne zaman hayata geçeceği belli değil. Ancak şu anda son testlerin yapıldığı özellikle belirtiliyor.

Bu arada Discord aslında arka planda yeni kullanıcılar kazanmak için geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Sesli sosyal ağ Clubhouse'un yükselişi, Facebook ve Twitter gibi dev sosyal ağların yanı sıra Discord'un da dikkatini çekiyor. Doğal olarak bu servise de Clubhouse ile hemen hemen aynı mantıkta çalışan yeni bir özellik geliyor. Yine sesli odalara dayalı olan bu servis, sadece izin verilen kullanıcıların iletişime girebilmesini sağlıyor.

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