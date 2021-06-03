Teknoloji Microsoft tarih verdi Yeni nesil Windows yakında tanıtılacak
İNTERNET

Microsoft tarih verdi: Yeni nesil Windows yakında tanıtılacak

Microsoft, özellikle 'yeni jenerasyon Windows' şeklinde tanımladığı yeni sürümle alakalı tanıtım tarihini paylaştı. Merakla beklenen yepyeni tasarım ve yeni özelliklerle birlikte Windows 11 olarak isimlendirilmesi beklenen sürüm 24 Haziran'da tanıtılacak.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Microsoft tarih verdi: Yeni nesil Windows yakında tanıtılacak
Windows

Microsoft, hayli uzunca bir süredir yeni nesil Windows için geliştirmelerine devam ediyor. Her ne kadar Build 2021 kapsamında birtakım duyuruların yapılacağı söylense de beklenen olmamıştı. Ancak şirket CEO'su Satya Nadella, son yaptığı açıklamayla birlikte tanıtımın 24 Haziran'da gerçekleşeceğini duyurdu.

Yeni Windows sürümünün isimlendirilmesi ise şimdilik bilinmiyor. Ancak iddialar Windows 11 üzerine yoğunlaşıyor.
Yeni Windows sürümünün isimlendirilmesi ise şimdilik bilinmiyor. Ancak iddialar Windows 11 üzerine yoğunlaşıyor.

Nadella, yeni sürümle alakalı isimlendirmeye dair herhangi bir ipucu paylaşmıyor. Ancak 'Windows 10' ibaresi de geçmiyor. Bunun yerine ise 'yeni jenerasyon' kavramına yer veriliyor. Dolayısıyla bu ifade ise Windows 10 yerine yeni sürümün Windows 11 şeklinde isimlendirilebileceği ihtimalini ortaya çıkarıyor.

Tabii yeni Windows ile birlikte çok önemli yenilikler gelecek. Büyük ölçüde değişecek olan tasarım; ek özelliklerle çok daha efektif bir kullanım sağlayacak. Tabii tüm bu ayrıntıları öğrenmek için yaklaşık 3 haftalık bir süreç var.

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