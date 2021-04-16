Microsoft yakında Windows 10 için Zaman Çizelgesi özelliğini kaldırabilir

Microsoft, kısa bir süre önce geliştirici kanalında paylaştığı bir gönderiyle birlikte Windows 10'daki Zaman Çizelgesi özelliğinin rafa kaldırılabileceğini belirtiyor. Normalde cihazlar arasında hem uygulama geçmişi hem de göz atma geçmişini senkronize şekilde sunan bu sistem, yeni alınan kararla birlikte işletim sisteminden çıkarılabilir.

Konuyla alakalı olarak Microsoft'un yaptığı açıklama şu şekilde:

Microsoft hesabınız ile etkinlik geçmişinizi eşitlediyseniz Zaman Çizelgesi'nde artık yeni etkinlik yükleme seçeneği olmayacak. Ancak bu durumdan Azure Active Directory bağlantılı hesaplar etkilenmeyecek.

Tabii bu noktada Windows 10 kullanıcıları arasında özelliğin popüler olmamasının da kaldırılmasındaki payı çok büyük.

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