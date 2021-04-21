Microsoft yeni bir Windows 10 mağazası inşa ediyor

Microsoft Windows için yıllar önce oluşturulan uygulama marketi Mağaza, Windows 10 ile birlikte etkisini artırmış olsa da şirket yeni atılımlarla bu servisi bir adım ileri götürmek istiyor. Böylece platformun kullanıcılar için daha cazip hale gelmesi hedefleniyor. Tabii bu noktada Windows 10 için uygulama geliştiren kişilere de sorumluluk düşüyor.

Geliştirici tarafından bakıldığında aslında artık uygulamaların kendi bulut dağıtım ağları üzerinden yönetilmesi mümkün olacak. Bu da aslında Microsoft'un güncelleme sistemi olmadan yerleşik güncelleme yapılabileceği anlamına geliyor. Dolayısıyla az önce de bahsettiğimiz gibi böylece geliştirici çok daha kontrol sahibi oluyor. Diğer bir önemli nokta ise geliştiricilerin Microsoft'a artık komisyon ödemek zorunda olmaması. Yani geliştiriciler Microsoft'un kendi ticaret platformunu kullanmak zorunda değiller.

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Microsoft'un uygulama mağazası bu sayede hem kullanıcılar hem de geliştiriciler için yeni yetenekler kazanmış oluyor.

Dolayısıyla genel bir değerlendirmeyle geliştirici tarafında atılacak bu tip adımlar doğal olarak son kullanıcılara cazip imkanlar sunacak gibi görünüyor.

Ne zaman tanıtılacak?

Windows 10 için uzun süredir beklenen Sun Valley güncellemesiyle birlikte Microsoft Mağaza'nın yeni özelliklerinin de tam anlamıyla hayata geçmesi bekleniyor. Tabii bunun öncesinde ilk etapta Mayıs'ta gerçekleşecek olan Build 2021 ile birlikte test amaçlı olarak sınırlı bir kullanıcı kitlesine sunulacak.

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