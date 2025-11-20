Milyonları ilgilendiren karar: YouTube DM’i geri getiriyor

YouTube, 2019’da kaldırdığı doğrudan mesajlaşma (DM) özelliğini yeniden platforma kazandırmak üzere test süreci başlattı. Şirket, kullanıcıların yıllardır en fazla talep ettiği özelliklerden birinin platform içi mesajlaşma olduğunu belirterek açıklama yaptı.





Yeni sistem, YouTube’un “beğenilen videolar üzerinden sohbet” özelliği olarak devreye giriyor. Kullanıcılar uzun videoları, Shorts içeriklerini veya canlı yayınları paylaşarak aynı uygulama içinde sohbet edebiliyor.





Sadece iki ülkede test ediliyor

Yeni DM benzeri mesajlaşma özelliği şimdilik yalnızca İrlanda ve Polonya’da kullanıma açıldı. Test sürecine yalnızca 18 yaş ve üzeri kullanıcılar katılabiliyor. YouTube, bu ülkelerden gelecek geri bildirimlere göre özelliğin global olarak devreye girip girmeyeceğine daha sonra karar verecek.





YouTube DM neden kaldırılmıştı?

Doğrudan mesajlaşma ilk kez 2017’de platforma eklenmiş, 2018’de web sürümüne de gelmişti. Ancak YouTube, özelliğin düşük kullanım oranları nedeniyle 2019’da DM’i tamamen kaldırmıştı. Şirket o dönemde Stories gibi sosyal medya formatlarına odaklanmayı tercih etmişti. YouTube Stories ise 2023’te tamamen sonlandırıldı.





Amaç: Platform içi etkileşimi artırmak