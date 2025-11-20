Milyonları ilgilendiren karar: YouTube DM’i geri getiriyor

YouTube, yaklaşık altı yıl önce kaldırdığı doğrudan mesajlaşma (DM) özelliğini geri getirmek için yeni bir test sürecine başladı. Kullanıcıların platform içi iletişim talebinin giderek artması üzerine başlatılan özellik şimdilik sadece iki ülkede deneniyor. Test sonuçlarına göre DM'in yeniden tüm dünyaya açılıp açılmayacağına karar verilecek.
YouTube, 2019’da kaldırdığı doğrudan mesajlaşma (DM) özelliğini yeniden platforma kazandırmak üzere test süreci başlattı. Şirket, kullanıcıların yıllardır en fazla talep ettiği özelliklerden birinin platform içi mesajlaşma olduğunu belirterek açıklama yaptı.
Yeni sistem, YouTube’un “beğenilen videolar üzerinden sohbet” özelliği olarak devreye giriyor. Kullanıcılar uzun videoları, Shorts içeriklerini veya canlı yayınları paylaşarak aynı uygulama içinde sohbet edebiliyor.
Sadece iki ülkede test ediliyor
Yeni DM benzeri mesajlaşma özelliği şimdilik yalnızca İrlanda ve Polonya’da kullanıma açıldı. Test sürecine yalnızca 18 yaş ve üzeri kullanıcılar katılabiliyor. YouTube, bu ülkelerden gelecek geri bildirimlere göre özelliğin global olarak devreye girip girmeyeceğine daha sonra karar verecek.
YouTube DM neden kaldırılmıştı?
Doğrudan mesajlaşma ilk kez 2017’de platforma eklenmiş, 2018’de web sürümüne de gelmişti. Ancak YouTube, özelliğin düşük kullanım oranları nedeniyle 2019’da DM’i tamamen kaldırmıştı. Şirket o dönemde Stories gibi sosyal medya formatlarına odaklanmayı tercih etmişti. YouTube Stories ise 2023’te tamamen sonlandırıldı.
Amaç: Platform içi etkileşimi artırmak
YouTube, yeni test edilen mesajlaşma özelliğinin platform içi etkileşimi artırmayı hedeflediğini belirtiyor. Kullanıcıların video paylaşırken aynı anda sohbet edebilmesi, YouTube’un sosyal medya yönünü güçlendirmeyi amaçlayan yeni bir adım olarak değerlendiriliyor.