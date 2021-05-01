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Teknoloji NASA Artemis projesi kapsamında SpaceX ile ortaklık sürecini askıya aldı
İNTERNET

NASA Artemis projesi kapsamında SpaceX ile ortaklık sürecini askıya aldı

NASA, uzunca bir süredir Ay'a astronot göndermek için hazırlıklar yapıyor. Geçtiğimiz dönemlerde SpaceX ile birlikte gerçekleştirilecek olan Artemis projesi kapsamında şirkete 2.9 milyar dolarlık bütçe ayrılacağı duyurulmuştu. Ancak Blue Origin'in sahibi Jeff Bezos'un konuya el atmasıyla NASA kararını askıya aldı.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
NASA Artemis projesi kapsamında SpaceX ile ortaklık sürecini askıya aldı
NASA

NASA, SpaceX'in Mars görevi için test ettiği Starshipuzay aracıyla birlikte Artemis projesikapsamında Ay'a astronot indirmek için planlama yapmıştı. Ancak alınan bu karar, dünyanın en zengin isimlerinden biri olan JeffBezos'u hayal kırıklığına uğramıştı. Çünkü Bezos aslında Blue Origin'in de bu noktada görev alabileceğini düşünüyordu.

Hatta NASA, bu kararla birlikte SpaceX'e toplamda 2.9 milyar dolarlık bir bütçe verecekti. Ancak Bezos yeni bir adım attı ve durumu protesto ettiğini bildirdi. Bununla birlikte NASA geri adım atarak SpaceX ile olan süreci askıya aldı.

Konuyla alakalı olarak Blue Origin sahibi Jeff Bezos'un tam açıklaması ise şu şekilde:

    NASA'nın bu kararı tedariği sınırlandırıyor ve rekabeti ortadan kaldırıyor. Bununla birlikte Amerika'nın Ay'daki faaliyetlerini de tehlikeye atıyor.

Yani aslında Artemis projesi kapsamında NASA ve SpaceX arasındaki bu ilişki askıya alınmış durumda. Nasıl sonuçlanacağı ise zamanla şekillenecek.

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