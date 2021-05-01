NASA Artemis projesi kapsamında SpaceX ile ortaklık sürecini askıya aldı

NASA, SpaceX'in Mars görevi için test ettiği Starshipuzay aracıyla birlikte Artemis projesikapsamında Ay'a astronot indirmek için planlama yapmıştı. Ancak alınan bu karar, dünyanın en zengin isimlerinden biri olan JeffBezos'u hayal kırıklığına uğramıştı. Çünkü Bezos aslında Blue Origin'in de bu noktada görev alabileceğini düşünüyordu.

Hatta NASA, bu kararla birlikte SpaceX'e toplamda 2.9 milyar dolarlık bir bütçe verecekti. Ancak Bezos yeni bir adım attı ve durumu protesto ettiğini bildirdi. Bununla birlikte NASA geri adım atarak SpaceX ile olan süreci askıya aldı.

Konuyla alakalı olarak Blue Origin sahibi Jeff Bezos'un tam açıklaması ise şu şekilde:

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NASA'nın bu kararı tedariği sınırlandırıyor ve rekabeti ortadan kaldırıyor. Bununla birlikte Amerika'nın Ay'daki faaliyetlerini de tehlikeye atıyor.

Yani aslında Artemis projesi kapsamında NASA ve SpaceX arasındaki bu ilişki askıya alınmış durumda. Nasıl sonuçlanacağı ise zamanla şekillenecek.

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