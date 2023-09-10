Oyuna gelmeyin

Okullardaki akıllı tahtalar, eğitim portalları ve robotik kodlama dersleri çocukların sürekli gelişen yeni teknolojilere kolay adapte olmasını sağlıyor. Okula dönüş heyecanı başlarken ebeveynler, kırtasiye ve giyim yanında teknoloji ihtiyaçlarına da yöneldi. Özel ve devlet okullarında her geçen gün daha fazla kullanılan teknoloji cihazları ve içerikleri sebebiyle diz üstü bilgisayarlar ebeveynlerin öncelikler listesinde yer almaya başladı. İlköğretimden itibaren, eğitimcilerin tamamı artık velilerle bile dijital cihazlar aracılığıyla iletişim kuruyor. Şimdilik çocukların ve özellikle 6’ıncı sınıftan sonrasının aklının tamamen oyuna çalıştığını ve ebeveynlerini de en iyi oyun performansı sunan cihazlara yönlendirdiklerini belirtelim. Eğitimciler ve teknoloji uzmanları, anne-babaları yüksek özellikli modeller yerine fiyat performans ilişkisine dikkat edilmesi konusunda uyarıyor.

FİYAT PERFORMANS İLİŞKİSİ ÖNEMLİ

Çocuklar da kendi ödevlerine ve projelerine elektronik posta adresleri ya da okulun özel portalı aracılığıyla erişebiliyor. Bu nedenle bilgisayar, diz üstü ya da tablet gibi teknolojik ürünlere her yaş ve sınıfta ihtiyaç duyuluyor. Dizüstü bilgisayar satın almadan önce ise cihazın hangi amaç ya da amaçlar için kullanılacağının belirlenmesi gerekiyor. Örneğin yalnızca ödev ya da tez hazırlamak gibi basit uygulamalar için alınıyorsa giriş seviyesindeki dizüstü bilgisayar yeterli olacak. Tabii ki günümüz şartlarında en önemli unsur bütçe olduğu için fiyat performans ilişkisine dikkat edilmesi önemli.

GÖZ SAĞLIĞINI KORUYAN MODELLERE ÖNCELİK

Öğrenciler açısından taşınabilirlik ve boyut çok önemli. Sürekli hareket halindeki çocuklar için dizüstü bilgisayarın sağlamlığına dikkat etmek gerekiyor. 14 veya 15,6 inç ekran boyutuna sahip cihazları tercih edebilirsiniz. Yüksek çözünürlüklü ve kullanıcıların mavi ışığa daha az maruz kalmalarını önleyen modeller göz sağlığını korumaya yardımcı olacaktır. Bu modellerden bazılarını sizler için derledik. Örneğin, Acer Aspire 3 A315-510P, hafif tasarımı uygun fiyatıyla öğrenciler için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor. Acer Aspire 3 A315-510 TP 9.999 TL’den, Acer Aspire 3 A315-59 17.799 TL’den, Acer Nitro 5 AN515-58 ise 36.999 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

FİRMALAR KAMPANYA YARIŞINDA

Huawei MateBook D16, 16:10 en boy oranıyla internet sitelerinde, grafiklerde ve yazılı belgelerde daha geniş bir görüş sunarak üretkenliği artırmaya yardımcı oluyor. Yapay zeka destekli kamera ve ses sistemine sahip yeni HUAWEI MateBook D16, uzaktan eğitim gibi işlevleri de güvenli ve sorunsuz bir şekilde yerine getirmek için ideal bir seçenek. MateBook D16 i9 28.999 TL fiyatla tüketicilere tanıtıldı.

HİBRİT EĞİTİM İHTİYACINA YÖNELİK ÜRÜN

Öğrenciler açısından, Lenovo M10 10.1”, 4 GB Ram, 64 GB tablet modeli öne çıkarken, Casper C500.1155-8V00T-G-F, 8GB RAM, 500GB, 15.6 dizüstü bilgisayar son dönemin öne çıkanları arasında yer alıyor. ASUS, özellikle K12 düzeyindeki öğrencilerin kullanımına uygun, dünyanın ilk ikisi bir arada dizüstü bilgisayarı BR1402 serisini tanıttı. Bilgisayarlar, hibrit öğrenimin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış durumda.







