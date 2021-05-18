Teknoloji Parler uygulaması App Storea geri döndü
İNTERNET

Parler uygulaması App Store'a geri döndü

ABD Eski Başkanı Donald Trump fanatiklerinin çoğunlukta olduğu sosyal ağ Parler, Ocak'taki sınırlamaların ardından App Store'a geri döndü.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Parler uygulaması App Storea geri döndü
Parler

Gerçek hayatta verdiği röportajlardaki sivri dilliliğini sosyal medyada da devam ettiren ABD Eski Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz dönemlerde Kongre Binası'na yapılan saldırılar sonrasında çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

    Parler nedir? Parler, Amerika menşeili bir sosyal ağ. Özellikle Donald Trump destekçilerinin çok fazla olmasıyla biliniyor.

Parler uygulaması, App Store'a ek olarak Google Play ve Huawei AppGallery'den de kaldırılmıştı.
Parler uygulaması, App Store'a ek olarak Google Play ve Huawei AppGallery'den de kaldırılmıştı.

Facebook, Twitter ve Instagram da dahil olmak üzere birçok farklı platformda kısıtlanan Trump, fanatiklerinin bulunduğu Parler'de paylaşım yapmaya başladı. Fakat Google ve Apple aldığı kararla birlikte uygulamayı mağazalardan kaldırdı. Bunun sonucunda Amazon Web Servisleri de benzer bir karar aldı.

Büyük teknoloji şirketleri, tekelci gücünü kötüye kullandı ve sansür uyguladı.

Ocak'ta uygulama mağazalarından kaldırılmaya zorunlu bırakılan Parler, böylece App Store'a geri dönmüş oldu. Şirketin önemli isimlerinden Amy Peikoff, Parler'in yasal olarak izin verilen 'maksimum miktarda' konuşmaya izin verdiğini ancak Apple ile iyi bir ilişki kurmanın geleceğin anahtarı olduğunu kabul etti.

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