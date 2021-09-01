Teknoloji PC üreticisi Compaq yeniden üretime başlıyor
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PC üreticisi Compaq yeniden üretime başlıyor

Zamanında IBM'in en büyük rakiplerinden biri olan Compaq, piyasaya yeniden dönüş yapıyor. Daha çok uygun fiyatlı PC'leriyle bilinen şirketin yeni stratejisi ise şimdilik belirsiz.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
PC üreticisi Compaq yeniden üretime başlıyor
Compaq

Yıllar evvel IBM'in en büyük rakibi olan Compaq aradan geçen süreçte piyasada silindi. Şimdi ise tekrardan piyasaya dönüş yapıyor.

Compaq markasının HP tarafından yeniden satın alınıp alınmadığı belli değil. bunun nedeni, GrupoNewsan adlı bir Arjantinli şirketin marka lisansını birkaç yıl sonra terk etmeden önce 2015'te alması. Ancak hesabın konumu California olarak görünüyor. Şehirde çok sayıda teknoloji şirketi olduğu için markanın patentinin kim tarafından alındığı bilinmiyor.

HP'ye ait olduğu dönemde uygun fiyatlı modeller üzerine yoğunlaşan Compaq, yeniden piyasaya dönüşünde sert bir rekabetle karşılaşacak olsa da dönüşümün nasıl gerçekleşeceği şu an için belli değil.

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