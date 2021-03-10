Teknoloji Rusya gereken düzenlemeler yapılmadığı için Twittera erişimini sınırlandırdı
İNTERNET

Rusya gereken düzenlemeler yapılmadığı için Twitter'a erişimini sınırlandırdı

Rusya, içerik kaldırma talepleri konusunda beklentileri karşılamayan Twitter için yasal düzenlemeye gitti. İlk etapta önemli oranda yavaşlatılan sosyal ağ girişi zamanla tamamen engellenebilir.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Twitter
Twitter

Rusya, Twitter'ın uyuşturucu kullanımı ya da yasaklanmış konularla ilgili içerikleri kaldırmayı reddetmesinin ardından erişimi kısıtladı. İlk etapta sosyal ağa girişlerde yükleme süresi önemli oranda yavaşlatıldı. Ancak önümüzdeki süreçte konuyla alakalı ek tedbirler alınabileceği söyleniyor.

Yapılan açıklamada, yavaşlama konusundaki kapsam da detaylandırılıyor. Hatta masaüstü tarafında yarı yarışa bir düşüş olduğu, mobil tarafta ise yavaşlamanın daha fazla olduğu özellikle belirtiliyor.

Twitter, düzenleme konusunda adım atmazsa Rusya'da tamamen yasaklanabilir.

Devlet Başkanı Vladimir Putin, hemen her açıklamasında dile getirdiği gibi ABDsosyal medyadevlerini tekel ilan ettiğini ve kamu yararına hareket edip etmediklerini sorguluyor.

Daha fazla kısıtlama gelebilir

Rusya'nın yerel düzenleyicisi belirtilen adımlar atılmazsa kısıtlamalara devam edilebileceğini özellikle belirtiyor. Ayrıca benzer şekilde Facebook'a da çeşitli sınırlandırmalar gelebilir.

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