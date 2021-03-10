Rusya gereken düzenlemeler yapılmadığı için Twitter'a erişimini sınırlandırdı

Rusya, Twitter'ın uyuşturucu kullanımı ya da yasaklanmış konularla ilgili içerikleri kaldırmayı reddetmesinin ardından erişimi kısıtladı. İlk etapta sosyal ağa girişlerde yükleme süresi önemli oranda yavaşlatıldı. Ancak önümüzdeki süreçte konuyla alakalı ek tedbirler alınabileceği söyleniyor.

Yapılan açıklamada, yavaşlama konusundaki kapsam da detaylandırılıyor. Hatta masaüstü tarafında yarı yarışa bir düşüş olduğu, mobil tarafta ise yavaşlamanın daha fazla olduğu özellikle belirtiliyor.

Twitter, düzenleme konusunda adım atmazsa Rusya'da tamamen yasaklanabilir.

Devlet Başkanı Vladimir Putin, hemen her açıklamasında dile getirdiği gibi ABDsosyal medyadevlerini tekel ilan ettiğini ve kamu yararına hareket edip etmediklerini sorguluyor.

Daha fazla kısıtlama gelebilir

Rusya'nın yerel düzenleyicisi belirtilen adımlar atılmazsa kısıtlamalara devam edilebileceğini özellikle belirtiyor. Ayrıca benzer şekilde Facebook'a da çeşitli sınırlandırmalar gelebilir.

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