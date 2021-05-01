Samsung bu kez de Galaxy S20'deki kamera camı kırılması nedeniyle dava edildi

Samsung, geçen sene duyurup satışa çıkardığı tepe seviyesi akıllı telefonu Galaxy S20'de birtakım teknik problemler yaşamıştı. Bunlar arasında ilk sırada ise kamera camının kendiliğinden kırılması geliyor. Düşürme, çarpma ya da herhangi bir fiziksel darbe olmadan kamera camlarının kırılıyor olmasıyla Samsung kısa bir araştırma sonrasında üretim problemini doğrulamıştı.

Güney Koreli şirket yaşanan bu problemden dolayı ABD'de dava edildi. Samsung her ne kadar kabul etse de Hagens Berman isimli ABD menşeili şirket, Galaxy S20'lerin kamerasında kullanılan korucuyu camın yetersiz olduğunu iddia ediyor. Yani aslında sorun üretim hatasından ziyade maliyeti düşürmek adına kalitesiz malzeme kullanılmış olması şeklinde yorumlanıyor. Hatta davacı şirket Samsung'un bu noktada kullanıcıları yanılttığını da vurguluyor.

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Ayrıca Galaxy S20 ile birlikte Galaxy S20 FE'de de benzer kamera camı kırılma problemlerinin yaşanmasıyla b irlikte sorunun boyutu daha da büyüdü. Evet; şimdilik tüm dünyadaki kullanıcıları etkileyen bir problem olarak görülmese görülmüyor olabilir ama Samsung'un bu konuda net adımlar atması şart. Açılan davanın nasıl sonuçlanacağı ise merak konusu.

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