Teknoloji Samsung çift katlanabilir ekranlı akıllı telefonu bu sene duyurabilir
İNTERNET

Samsung çift katlanabilir ekranlı akıllı telefonu bu sene duyurabilir

Samsung, katlanabilir ekranlı telefon konusunda çıtayı yükseltiyor. Yeni raporlar, bu sene içinde duyurulacak olan yeni modelin çift katlanabilir yapıda olacağını gösteriyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Samsung çift katlanabilir ekranlı akıllı telefonu bu sene duyurabilir
Samsung

Birçok şirket katlanabilir yapıdaki akıllı telefonlar geliştiriyor. Peki ama mobil cihazların katlanmasından sonra sırada ne var? Bazı üreticiler bunun aslında kaydırılabilir ekranlı modeller olduğunu düşünüyor. Fakat Samsung gibi şirketlerin farklı çalışmaları var: İki kez katlanabilir telefonlar!

Mobil sızıntılarıyla bilinen Nikkei Asia'dan gelen yeni rapor, Koreli şirketin çift katlanabilir bir akıllı telefon hazırlığında olduğunu gösteriyor. Hatta yıl sonuna kadar ilk modelin sergilenmesi de bekleniyor. Samsung şu ana kadar çift menteşeli birçok farklı akıllı telefon için patent başvurusu yaptı. Dolayısıyla artık bu patentlerin kullanılma sırası gelmiş gibi görünüyor.

Samsung'un yeni çift katlanabilir akıllı telefonunun bu sene içinde duyurulması bekleniyor.
Samsung'un yeni çift katlanabilir akıllı telefonunun bu sene içinde duyurulması bekleniyor.

Çift katlanabilir yapı ne sağlıyor?

Çift katlanabilir ekranlı modeller, yüksek çözünürlükle birlikte ekrana sığan nesnelerin sayısını artırıyor. Yani aslında bu sayede bir yandan YouTube videosu izlenirken diğer yandan internet sitelerinde gezinmek mümkün hale geliyor. Ayrıca 16:9 ya da 18:9 gibi seçeneklerle birlikte en-boy oranı da korunuyor.

Geçen sene toplamda 3.5 milyon katlanabilir telefon satan Samsung'un bu sene satışlarda 7.5 milyon adede çıkması bekleniyor. Dolayısıyla böyle çarpıcı yeniliklerin yapılıyor olması gayet normal.

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