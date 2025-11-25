Samsung Galaxy A77 sızdırıldı: A7X serisi geri mi dönüyor?

Samsung’un yıllar önce rafa kaldırdığı Galaxy A7X serisi geri dönüyor olabilir. Geekbench’te görüntülenen SM-A776B kodlu modelin Galaxy A77 olduğu düşünülüyor ve cihaz Exynos tabanlı güçlü işlemcisiyle dikkat çekiyor.
Samsung’un uzun süredir sessizliğe gömülen Galaxy A7X serisi, yeniden sahneye çıkmaya çok yakın. Geekbench veri tabanında ortaya çıkan yeni bir model, serinin yıllar sonra geri dönebileceğine işaret ediyor. SM-A776B kodlu bu cihazın, büyük ölçüde Galaxy A77 olduğu düşünülüyor.
Galaxy A77, güçlü Exynos işlemci ile gelebilir
Geekbench kayıtlarında listelenen modele göre Galaxy A77, Samsung’un System LSI ekibi tarafından geliştirilen yeni nesil Exynos (S5E9865) işlemciyi kullanacak.
Toplam 10 çekirdekli yapısıyla dikkat çeken bu yonga; yüksek performans ve enerji verimliliğini aynı potada buluşturmayı hedefliyor. Grafik tarafında ise AMD’nin RDNA mimarisine dayanan Xclipse 940 GPU yer alıyor.
Prime çekirdek: 3 × 2.78 GHz
Performans çekirdeği: 3 × 2.30 GHz
Verimlilik çekirdeği: 4 × 1.82 GHz
RAM: 8 GB
Yazılım: Android 16 + One UI 8.x
Paylaşılan test sonuçlarına göre Galaxy A77, Geekbench’te tek çekirdekte 1.673, çok çekirdekte 5.597 puan almayı başarıyor. Bu skor, işlemcinin Exynos 2400’ün daha düşük frekanslı bir türevi olabileceğini gösteriyor.
A7X serisinin dönüş sinyali: 4 yıl sonra ilk model
Samsung, Galaxy A73’ten sonra A7X serisini tamamen durdurmuş ve üst segmenti A5X ile sınırlamıştı. Ancak ortaya çıkan bu yeni model, şirketin stratejiyi yeniden gözden geçirdiğini gösteriyor. Sızıntılar doğruysa Galaxy A77, 2025 yılının ilk yarısında Galaxy A37 ve Galaxy A57 ile birlikte tanıtılabilir.