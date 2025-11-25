Samsung Galaxy A77 sızdırıldı: A7X serisi geri mi dönüyor?

Samsung’un uzun süredir sessizliğe gömülen Galaxy A7X serisi, yeniden sahneye çıkmaya çok yakın. Geekbench veri tabanında ortaya çıkan yeni bir model, serinin yıllar sonra geri dönebileceğine işaret ediyor. SM-A776B kodlu bu cihazın, büyük ölçüde Galaxy A77 olduğu düşünülüyor.





Galaxy A77, güçlü Exynos işlemci ile gelebilir

Geekbench kayıtlarında listelenen modele göre Galaxy A77, Samsung’un System LSI ekibi tarafından geliştirilen yeni nesil Exynos (S5E9865) işlemciyi kullanacak.





Toplam 10 çekirdekli yapısıyla dikkat çeken bu yonga; yüksek performans ve enerji verimliliğini aynı potada buluşturmayı hedefliyor. Grafik tarafında ise AMD’nin RDNA mimarisine dayanan Xclipse 940 GPU yer alıyor.





Cihazın ilk teknik detayları şöyle:

Prime çekirdek: 3 × 2.78 GHz

Performans çekirdeği: 3 × 2.30 GHz

Verimlilik çekirdeği: 4 × 1.82 GHz

RAM: 8 GB

Yazılım: Android 16 + One UI 8.x

Paylaşılan test sonuçlarına göre Galaxy A77, Geekbench’te tek çekirdekte 1.673, çok çekirdekte 5.597 puan almayı başarıyor. Bu skor, işlemcinin Exynos 2400’ün daha düşük frekanslı bir türevi olabileceğini gösteriyor.





A7X serisinin dönüş sinyali: 4 yıl sonra ilk model