Samsung Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra için kritik güncelleme yayınlandı

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra için yeni güncelleme yayınladı. Özellikle güvenlik tarafında yaşanan problemleri ortadan kaldıran yeni güncelleme, her iki modeli de bir üst noktaya taşıyor.
Tüm kullanıcılara kademeli olarak sunulan güncelleme,
N98xxXXU2DUF8 sürüm numarasına sahip ve doğrudan Ayarlar / Yazılım Güncellemesi üzerinden kontrol edilebiliyor.
Galaxy Note 20 güncellemesinin 1 GB üzerinde olduğunu ve dolayısıyla indirme işlemi sırasında mobil yerine kablosuz ağ bağlantısı kullanılması gerektiğini de hatırlatmakta yarar var.
Türkiye'deki kullanıcılar için de yakın zamanda güncellemenin yayınlanması bekleniyor.