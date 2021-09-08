Samsung Galaxy Note serisinde sona doğru: Ticari marka hakları da yenilenmedi

Samsung, Galaxy S serisine S-Pen desteğini getirdikten sonra Galaxy Note ailesindeki tutum fazlasıyla merak edilmeye başlandı. Durum böyle olunca Samsung belirli aralıklarla açıklamalar yapıp Note serisinin özellikle iş portföyünde tepe seviyesine konumlandırıldığını ve çeşitli sıkıntılar nedeniyle üretimin bu sene gerçekleşmeyeceğini duyurdu.

Fakat son olarak ortaya çıkan bilgiler, Samsung'un Galaxy Note ailesini tamamen rafa kaldırdığını gösteriyor. Zira bu ürün ailesi için ticari marka haklarının yenilenmediği belirtiliyor. Yani aslında Galaxy Note 20 bu ailenin son ürünü olmuş gibi görünüyor.

Şu anda Güney Koreli üreticinin 'Galaxy Note serisi sonlandı' şeklinde bir açıklaması yok. Ancak gidişat bunu net bir biçimde gösteriyor.

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TEKNOLOJİ Yeni nesil Samsung Galaxy Note bu sene çıkmayabilir

TEKNOLOJİ Samsung Galaxy Note serisi yakında sonlanabilir