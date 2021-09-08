Teknoloji Samsung Galaxy Note serisinde sona doğru Ticari marka hakları da yenilenmedi
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Samsung Galaxy Note serisinde sona doğru: Ticari marka hakları da yenilenmedi

Yıllar önce büyük ekran ve kalem desteğiyle Galaxy S serisinden ayrılan Note ailesi artık ek bir özellik sunamıyor. Geçtiğimiz dönemlerde ortaya çıkan bilgilerin ardından Galaxy Note ticari haklarının yenilenmemiş olması Samsung'un artık yeni model çıkarmayacağını gösteriyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Samsung Galaxy Note serisinde sona doğru: Ticari marka hakları da yenilenmedi
Samsung Galaxy Note

Samsung, Galaxy S serisine S-Pen desteğini getirdikten sonra Galaxy Note ailesindeki tutum fazlasıyla merak edilmeye başlandı. Durum böyle olunca Samsung belirli aralıklarla açıklamalar yapıp Note serisinin özellikle iş portföyünde tepe seviyesine konumlandırıldığını ve çeşitli sıkıntılar nedeniyle üretimin bu sene gerçekleşmeyeceğini duyurdu.

Fakat son olarak ortaya çıkan bilgiler, Samsung'un Galaxy Note ailesini tamamen rafa kaldırdığını gösteriyor. Zira bu ürün ailesi için ticari marka haklarının yenilenmediği belirtiliyor. Yani aslında Galaxy Note 20 bu ailenin son ürünü olmuş gibi görünüyor.

Şu anda Güney Koreli üreticinin 'Galaxy Note serisi sonlandı' şeklinde bir açıklaması yok. Ancak gidişat bunu net bir biçimde gösteriyor.

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