Samsung Galaxy S10 serisi için yeni güncelleme yayınlandı

Samsung, Galaxy S10 serisi cihazlar için Mayıs güvenlik güncellemesi yayınlandı. Yeni yama G97xFXXUAFUE3 sürüm numarasını taşıyor ve QualcommSnapdragon yongalı modellerde çeşitli ağ hatalarını ve güvenlik hatalarını ortadan kaldırıyor.

Yeni yama, Samsung'un kendi One UI arayüzünde karşılaşılan çeşitli hataları da düzeltiyor. İlk etapta Avrupa'daki kullanıcılara sunulan güncellemenin sonrasında daha geniş bir kitleye yayılması bekleniyor.

Güney Koreli şirket uzunca bir süredir eski modellerde güncellemeleri artırıyor. Böylece hem karşılaşılanproblemler ortadan kalkıyor hem de cihazlar daha güvenli hale geliyor.

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