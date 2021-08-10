Teknoloji Samsung hareketli kamera sistemi için yeni patent aldı
İNTERNET

Samsung hareketli kamera sistemi için yeni patent aldı

Samsung, yeni aldığı patentle değişken diyafram açıklığına sahip görüş açısı değiştirilebilen hareketli kamera sistemini gösteriyor. Her ne kadar hangi modelde tam olarak sunulacağı belli olmasa da çok farklı ve işlevsel bir yapı olduğu kesin.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Samsung hareketli kamera sistemi için yeni patent aldı
Samsung

Samsung, Android ekosistemi için birçok farklı yeni proje geliştirmeye devam ediyor. Akıllı telefonlar için özel olarak tasarlanan kameraçözümleri gerçekten dikkat çekici. Yeni patent, yalnızca değişken görüş alanı değil aynı zamanda değişken diyaframı da sağlayan yeni bir çözümü gösteriyor.

Güney Koreli şirket, Ekim 2020'de Amerika Birleşik Devletleri Patent, Ticari Marka Ofisi ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'ne 'kamera modülü ve taşınabilir elektronik cihaz dahil' başlıklı bir patent başvurusunda bulundu. Bu patent için 19 sayfalık dokümantasyon ilk olarak 5 Ağustos 2021'de yayınlandı.

Samsung'un yeni patenti, üçlü dizilimde hareket edebilen kameraları gösteriyor.
Samsung'un yeni patenti, üçlü dizilimde hareket edebilen kameraları gösteriyor.

Belgelere göre patent, hareket edebilen birden fazla kamera sistemini kullanıyor. Hareketleri, değişken FoV (görüş alanı) ve değişken diyafram elde edilmesine yardımcı oluyor.

Patent çizimleri ve görüntüler; geniş açılı bir kamera, ultra geniş açılı ikinci bir kamera ve son olarak telefoto üçüncü kamerayı gösteriyor. Kullanıcılar bu kameraları dokunmatik giriş yoluyla hareket ettirebiliyorlar.

Örnekte görülebildiği gibi, ortada bulunan geniş açılı kamera aşağı doğru hareket ettiğinde sol ve sağdaki ultra geniş ve telefoto kameralar sırasıyla içe doğru kayarak bir üçgeni oluşturuyor.

Kameralar üçgen şeklinde olduğunda diyafram da daralıyor. Bu, manzara çekimleri için epey faydalı olabiliyor. Oysa kameralar tek bir çizgideyken, diyafram açıklığı geniş ve bu da portre fotoğrafçılığında büyük bir katma değer sağlıyor. Bunun üzerine, hareket ayrıca FoV (görüş alanını) değiştiriyor.

Samsung Galaxy S21'de yaşanan kamera hatalarıyla ilgili güncelleme hazırlanıyor
TEKNOLOJİ
Samsung Galaxy S21'de yaşanan kamera hatalarıyla ilgili güncelleme hazırlanıyor

Samsung'dan 600 MP çözünürlükte kameraya sahip akıllı telefon
TEKNOLOJİ
Samsung'dan 600 MP çözünürlükte kameraya sahip akıllı telefon
Abone Ol Google News
Cezayirde yangın faciası

Cezayir'de yangın faciası

Sivilleri kurtarmak isteyen 25 asker hayatını kaybetti.
Çanakkalede insansız helikopter düştü

Çanakkale'de insansız helikopter düştü

​Ormanlık alanda küçük çaplı yangın çıktı.
İran destekli örgütten Türkiyeye tehdit: ABD ile sizin aranızda ayrım yapmıyoruz

​Türkiye'nin 10 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.

Aşı olmayan<br> giremeyecek

Aşı olmayan
giremeyecek

​Türkiye Futbol Federasyonu, stadyumlara giriş şartlarını değiştirdi.

​Milas yangını kontrol altına alındı.

​İki doz aşısını yaptıranların sayısı 30 milyona ulaştı.

​Yunanistan'a yardım için iki uçak gönderilecek.

​TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacak.
Sarıyer'de orman yangını

Sarıyer'de orman yangını

Yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.