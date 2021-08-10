Samsung hareketli kamera sistemi için yeni patent aldı

Samsung, Android ekosistemi için birçok farklı yeni proje geliştirmeye devam ediyor. Akıllı telefonlar için özel olarak tasarlanan kameraçözümleri gerçekten dikkat çekici. Yeni patent, yalnızca değişken görüş alanı değil aynı zamanda değişken diyaframı da sağlayan yeni bir çözümü gösteriyor.

Güney Koreli şirket, Ekim 2020'de Amerika Birleşik Devletleri Patent, Ticari Marka Ofisi ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'ne 'kamera modülü ve taşınabilir elektronik cihaz dahil' başlıklı bir patent başvurusunda bulundu. Bu patent için 19 sayfalık dokümantasyon ilk olarak 5 Ağustos 2021'de yayınlandı.

Samsung'un yeni patenti, üçlü dizilimde hareket edebilen kameraları gösteriyor.

Belgelere göre patent, hareket edebilen birden fazla kamera sistemini kullanıyor. Hareketleri, değişken FoV (görüş alanı) ve değişken diyafram elde edilmesine yardımcı oluyor.

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Patent çizimleri ve görüntüler; geniş açılı bir kamera, ultra geniş açılı ikinci bir kamera ve son olarak telefoto üçüncü kamerayı gösteriyor. Kullanıcılar bu kameraları dokunmatik giriş yoluyla hareket ettirebiliyorlar.

Örnekte görülebildiği gibi, ortada bulunan geniş açılı kamera aşağı doğru hareket ettiğinde sol ve sağdaki ultra geniş ve telefoto kameralar sırasıyla içe doğru kayarak bir üçgeni oluşturuyor.

Kameralar üçgen şeklinde olduğunda diyafram da daralıyor. Bu, manzara çekimleri için epey faydalı olabiliyor. Oysa kameralar tek bir çizgideyken, diyafram açıklığı geniş ve bu da portre fotoğrafçılığında büyük bir katma değer sağlıyor. Bunun üzerine, hareket ayrıca FoV (görüş alanını) değiştiriyor.

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