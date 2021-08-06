Samsung mobil birimine yönelik inceleme başlattı

Samsung yönetimi, zaman zaman şirket içi birimlerde incelemeler başlatabiliyor. Son olarak mobil taraf için de benzer bir durum söz konusu. Normal şartlarda bu incelemelerin Temmuz itibariyle sonlanması gerekiyordu. Fakat bu süre uzamış görünüyor. Yeni bilgiler, incelemelerin Ağustos'ta da devam edeceği yönünde.

Verimliliği ve performansı artırmaya yönelik her 4-5 yılda bir gerçekleştirilen bu soruşturmalarda alınacak kararlar tamamen yönetime bağlı.

Samsung'un mobil birim soruşturması Ağustos'ta devam edecek.

Mobil birime yönelik soruşturmanın asıl sebebi 'satışların beklentilerin altında kalması' şeklinde belirtiliyor. Ama ek olarak 'tedarik zincirindeki sorunlar' da maddeler arasında. Özellikle de Galaxy S21 serisi telefonların satışlarda bir önceki aileye oranla geride kalmasının etkili olduğu belirtiliyor.

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Güney Koreli Samsung bir yandan da 11 Ağustos'ta düzenlenecek olan Samsung Unpacked etkinliğiyle birlikte yeni ürünlerini tanıtmaya hazırlanıyor.

TEKNOLOJİ Samsung Galaxy S21 FE hakkında yeni bir açıklama geldi