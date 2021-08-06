Teknoloji Samsung mobil birimine yönelik inceleme başlattı
İNTERNET

Samsung mobil birimine yönelik inceleme başlattı

Samsung, verimliliği ve performansı artırmak için mobil birimine yönelik şirket içi bir inceleme süreci başlattı. Satışların beklentilerin altında kalması ve tedarik zincirindeki sorunların ana gündem maddesi olduğu bu sorgulama süreci Ağustos sonuna kadar devam edecek.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Samsung mobil birimine yönelik inceleme başlattı
Samsung

Samsung yönetimi, zaman zaman şirket içi birimlerde incelemeler başlatabiliyor. Son olarak mobil taraf için de benzer bir durum söz konusu. Normal şartlarda bu incelemelerin Temmuz itibariyle sonlanması gerekiyordu. Fakat bu süre uzamış görünüyor. Yeni bilgiler, incelemelerin Ağustos'ta da devam edeceği yönünde.

Verimliliği ve performansı artırmaya yönelik her 4-5 yılda bir gerçekleştirilen bu soruşturmalarda alınacak kararlar tamamen yönetime bağlı.

Samsung'un mobil birim soruşturması Ağustos'ta devam edecek.
Samsung'un mobil birim soruşturması Ağustos'ta devam edecek.

Mobil birime yönelik soruşturmanın asıl sebebi 'satışların beklentilerin altında kalması' şeklinde belirtiliyor. Ama ek olarak 'tedarik zincirindeki sorunlar' da maddeler arasında. Özellikle de Galaxy S21 serisi telefonların satışlarda bir önceki aileye oranla geride kalmasının etkili olduğu belirtiliyor.

Güney Koreli Samsung bir yandan da 11 Ağustos'ta düzenlenecek olan Samsung Unpacked etkinliğiyle birlikte yeni ürünlerini tanıtmaya hazırlanıyor.

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