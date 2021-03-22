Teknoloji Samsung parmak izi okuyucular otomobillere entegre ediliyor
İNTERNET

Samsung parmak izi okuyucular otomobillere entegre ediliyor

Samsung, akıllı telefon ya da tabletlerdeki parmak izi okuyucu sistemini doğrudan otomobillere entegre ediyor. Kapılara ve direksiyon simidine eklenen biyometrik tarayıcıların otomobil hırsızları için ekstra bir güvenlik kalkanı oluşturması hedefleniyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Otomobil direksiyon
Otomobil direksiyon

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, mobil ürünlerini parmak izi okuma ve yüz tanıma gibi biyometrik teknolojilerle koruyor. Özellikle kullanıcı verileri söz konusu olduğunda bu güvenlik sistemleri daha da ön plana çıkıyor. Son patenti alınan teknoloji ise parmak izi okuyucuyu doğrudan otomobillere getiriyor. Hedef, hırsızlara karşı özel bir koruma mekanizması oluşturmak.

Evet; yeni nesil otomobillerde GPS sistemleriyle birlikte uzaktan takip mümkün oluyor. Ayrıca otomobillerin kilitleria çıldığında ya da benzer durumlarda da kullanıcıya bildirim gönderiliyor. Fakat bu teknolojiler henüz hırsızlık konusu için kesin çözüm oluşturmuyor.

Samsung'un patentini aldığı yeni teknoloji, otomobile girişin yanı sıra çalıştırmak için de direksiyon simidinden parmak izi onayı gerektiriyor.

Akıllı telefondan da onay gerekiyor

Samsung'un ana hedefi, otomobillere biyometrik tarayıcı entegre ederek hırsızlığı sonlandırmak. Bu sistem, otomobilin kapısına ek olarak bir de direksiyon simidine entegre ediliyor. Böylece otomobil içerisine girilmiş olsa bile biyometrik tarayıcı onay vermediği sürece otomobil kullanılamıyor. Ayrıca bu teknolojinin daha da kuvvetli hale gelmesi için akıllı telefonla bağlantı kurup onay verme gibi bir durum da söz konusu olabilir.

Şimdilik yalnızca patent alındığı için kullanım pratiği ya da diğer detaylar bilinmiyor. Ancak yine de önümüzdeki süreçte bu teknolojiye ilişkin tüm ayrıntıların ortaya çıkması bekleniyor.

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Samsung parmak izi okuyucular otomobillere entegre ediliyor
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Samsung parmak izi okuyucular otomobillere entegre ediliyor

Samsung, akıllı telefon ya da tabletlerdeki parmak izi okuyucu sistemini doğrudan otomobillere entegre ediyor. Kapılara ve direksiyon simidine eklenen biyometrik tarayıcıların otomobil hırsızları için ekstra bir güvenlik kalkanı oluşturması hedefleniyor.

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