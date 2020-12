Samsung şeffaf ekranlı bir akıllı telefon tasarlıyor

Samsung, katlanabilir akıllı telefon pazarında gerçekten önemli bir yere sahip. Doğal olarak Güney Koreli şirketin bazı kavramları gerçeğe dönüştürmek için yoğun şekilde yatırım yaptığı biliniyor. Samsung'a yakın birçok kaynak, şeffaf ekrana sahip bir akıllı telefonun gelecek sene çıkabileceğine inanıyor. Ayrıca Samsung'un katlanabilir form faktörü tabletlerde de karşımıza çıkabilir.

Şeffaf ekranlı Samsung çalışmaları devam ediyor.

Mobil ürünlere yönelik isabetli tahminleriyle bilinen Tron Twitter hesabı, şeffaf ekranlı bir akıllı telefonla birlikte üç kez katlanabilen yeni bir tablet hakkında paylaşımlar yaptı. Samsung'un 2021'de heyecan verici ürün yelpazesine sahip olacağı belirtilirken, şirketin bunları seriüretime sokup sokmayacağı ise bilinmiyor.

OPPO üç kez katlanabilen bir konsept göstermişti

Samsung deneysel ürünleriyle diğer birçok şirketin yapmadığını yapıyor. Bahsettiğimiz üç şeffaf ekranlı telefon konsepti için de bu rahatlıkla söylenebilir. Geçtiğimiz haftalarda OPPO'nun üç kez katlanabilen ekranlı akıllı telefon konsepti üzerinde çalıştığını duyurmuştuk. Samsung ise bu sistemi tabletlere entegre ediyor gibi görünüyor. Fizikselolarak çok daha büyük boyutlu olsa da katlayıp minimize etmek epey kullanışlı bir yapı oluşturabilir.

TEKNOLOJİ OPPO'nun yeni katlanabilir telefonu göründü

Samsung, Galaxy Tab S8 ailesini duyururken Galaxy Tab Fold veya bu çizgideki yeni ürünleri tanıtması mümkün olabilir. Bu nedenle şirketin yeteneklerini ve kaynaklarını hangi alana doğru yönelteceğini birlikte göreceğiz.

Bunun dışında Samsung, Galaxy S21 ailesinin 14 Ocak'ta piyasaya sürmeye hazırlanıyor.